"Ежегодно повышать на 30%": о ценах на газ рассказал глава Минэнерго

Глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве рассказал, на каком уровне должны быть цены на газ, передает NUR.KZ.

Министр сообщил, что товарный газ в настоящее время в РК субсидируется за счет экспорта.

"Ежегодно миллиардные убытки несет компания QazaqGaz. С целью выравнивания этой ситуации и недопущения дефолта компании по внешним обязательствам, а также для обеспечения стабильной и надежной поставки газа для потребителей было принято решение о постепенном выравнивании цены до уровня нулевой рентабельности - как минимум, чтобы компания не получала убытки. По расчетам QazaqGaz, которые предварительно рассматривались на уровне правительства, для достижения этой цели в течение пяти лет ежегодно необходимо повышать цены на 30%. Это решение, действительно, было объявлено", - сказал он.

Цена, по его словам, будет зависеть от финансового положения компании.

"Каждый раз такие решения будут приниматься с учетом недопущения резкого роста стоимости - повышения планируются сбалансированными этапами. В планах правительства есть четкое понимание, что рост цен на товарный газ необходимо осуществлять постепенно", - заверил он.

Также сегодня министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал вопрос о стоимости бензина в Казахстане.

По его словам, верхнюю планку определит рынок, исходя из ситуации спросов и предложений.

"Большое количество факторов влияет на цену, в том числе необходимость реализации инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру по всей цепочке, от добычи до переработки. Также затраты сеток, которые занимаются реализацией нефтепродуктов", - сказал Саткалиев.

Также стоит напомнить, что с 1 февраля в Казахстане подняли предельные цены на газ, который продается на автозаправочных станциях.