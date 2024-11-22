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Цены на основные продукты питания стали быстрее расти в Казахстане

Опубликовано:

Продукты и деньги.
Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала ноября социально значимые продовольственные товары в Казахстане подорожали почти на 1%. В годовом разрезе продукты питания стоят в среднем на 0,6% дороже. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане продолжается подорожание социально значимых продовольственных товаров.

По данным Бюро национальной статистики всего за неделю, то есть с 12 по 19 ноября, цены на них выросли на 0,4%. С начала месяца прирост составил 0,9%. В среднем же основные продукты питания на текущий момент стоят на 0,6% дороже, чем год назад.

Такой прирост можно назвать достаточно серьезным. На это обращают внимание и аналитики Telegram-канала Data Hub, которые отметили, что показателя в 0,4% за неделю не наблюдалось уже 92 недели – с начала февраля 2023 года.

Что подорожало сильнее всего

Напомним, стремительный рост цен на некоторые основные продукты питания фиксировался уже в начале ноября. Между тем это подорожание продолжается.

Так, за неделю сильно выросли цены на репчатый лук (плюс 4,8%), белокочанную капусту (плюс 3,9%), морковь (плюс 1,2%) и подсолнечное масло (1,5%).

Незначительное снижение, в пределах 0,4%, было зафиксировано на муку первого сорта и хлеб из нее, рис, весовые рожки, сахарный песок и гречневую крупу.

В годовом разрезе рекордсменами по росту цен стали картофель и репчатый лук – плюс 27,4% и 14,4% соответственно. Заметно дороже, чем год назад, стоят хлеб из пшеничной муки первого сорта (на 7%), куриные окорочка (на 8,8%), сливочное масло (на 9%) и соль (на 12%).

Продукт Рост цен на социально значимые продукты питания (на 19 ноября)
За год С начала месяца За неделю
Мука 1 сорта -6,3% -0,2% -0,2%
Хлеб из муки 1 сорта 7,0% 0,2% -0,2%
Рожки 1,6% -0,3% -0,3%
Рис -4,9% -1,5% -0,4%
Гречневая крупа -34,8% -0,8% -0,4%
Подсолнечное масло -6,3% 2,4% 1,5%
Сливочное несоленое масло 9,0% 1,5% 0,2%
Говядина лопаточно-грудная часть 2,6% 0,1% 0,2%
Куриные окорочка 8,8% 0,3% 0,1%
Молоко пастеризованное 2,5% 4,8% 0,6% 0,1%
Кефир 2,5% 5,5% 0,4% 0,0%
Творог 3,9% 1,4% 0,3%
Картофель 27,4% 4,7% 0,7%
Морковь -12,2% 0,4% 1,2%
Репчатый лук 14,4% 12,4% 4,8%
Белокочанная капуста -9,7% 7,0% 3,9%
Сахар-песок -4,1% -1,3% -0,3%
Яйца, 1 категории 4,4% 0,4% 0,1%
Соль 12,0% 1,8% 0,7%
По данным Бюро национальной статистики

Учитывая все изменения стоимости, средние цены на некоторые социально значимые продовольственные товары по состоянию на 19 ноября следующие:

  • лук – 125 тенге за килограмм;
  • картофель – 175 тенге;
  • капуста – 138 тенге;
  • подсолнечное масло – 694 тенге;
  • гречневая крупа – 213 тенге.

При этом важно учесть тот факт, что цены могут сильно отличаться в зависимости от региона. Например, самый дорогой лук продается в Жезказгане – 161 тенге за килограмм. Лидером по ценам на картофель стал Актау – 243 тенге, а Астана отличилась дорогостоящим подсолнечным маслом – в среднем 770 тенге за литр.

Напомним, по итогам октября инфляция в Казахстане ускорилась до 8,5%. С таким показателем страна "догнала" Россию и стала одним из лидеров по инфляции в Евразийском экономическом союзе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2191181-ceny-na-osnovnye-produkty-pitaniya-stali-bystree-rasti-v-kazahstane/

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