Цены на основные продукты питания стали быстрее расти в Казахстане

С начала ноября социально значимые продовольственные товары в Казахстане подорожали почти на 1%. В годовом разрезе продукты питания стоят в среднем на 0,6% дороже. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане продолжается подорожание социально значимых продовольственных товаров.
По данным Бюро национальной статистики всего за неделю, то есть с 12 по 19 ноября, цены на них выросли на 0,4%. С начала месяца прирост составил 0,9%. В среднем же основные продукты питания на текущий момент стоят на 0,6% дороже, чем год назад.
Такой прирост можно назвать достаточно серьезным. На это обращают внимание и аналитики Telegram-канала Data Hub, которые отметили, что показателя в 0,4% за неделю не наблюдалось уже 92 недели – с начала февраля 2023 года.
Что подорожало сильнее всего
Напомним, стремительный рост цен на некоторые основные продукты питания фиксировался уже в начале ноября. Между тем это подорожание продолжается.
Так, за неделю сильно выросли цены на репчатый лук (плюс 4,8%), белокочанную капусту (плюс 3,9%), морковь (плюс 1,2%) и подсолнечное масло (1,5%).
Незначительное снижение, в пределах 0,4%, было зафиксировано на муку первого сорта и хлеб из нее, рис, весовые рожки, сахарный песок и гречневую крупу.
В годовом разрезе рекордсменами по росту цен стали картофель и репчатый лук – плюс 27,4% и 14,4% соответственно. Заметно дороже, чем год назад, стоят хлеб из пшеничной муки первого сорта (на 7%), куриные окорочка (на 8,8%), сливочное масло (на 9%) и соль (на 12%).
|Продукт
|Рост цен на социально значимые продукты питания (на 19 ноября)
|За год
|С начала месяца
|За неделю
|Мука 1 сорта
|-6,3%
|-0,2%
|-0,2%
|Хлеб из муки 1 сорта
|7,0%
|0,2%
|-0,2%
|Рожки
|1,6%
|-0,3%
|-0,3%
|Рис
|-4,9%
|-1,5%
|-0,4%
|Гречневая крупа
|-34,8%
|-0,8%
|-0,4%
|Подсолнечное масло
|-6,3%
|2,4%
|1,5%
|Сливочное несоленое масло
|9,0%
|1,5%
|0,2%
|Говядина лопаточно-грудная часть
|2,6%
|0,1%
|0,2%
|Куриные окорочка
|8,8%
|0,3%
|0,1%
|Молоко пастеризованное 2,5%
|4,8%
|0,6%
|0,1%
|Кефир 2,5%
|5,5%
|0,4%
|0,0%
|Творог
|3,9%
|1,4%
|0,3%
|Картофель
|27,4%
|4,7%
|0,7%
|Морковь
|-12,2%
|0,4%
|1,2%
|Репчатый лук
|14,4%
|12,4%
|4,8%
|Белокочанная капуста
|-9,7%
|7,0%
|3,9%
|Сахар-песок
|-4,1%
|-1,3%
|-0,3%
|Яйца, 1 категории
|4,4%
|0,4%
|0,1%
|Соль
|12,0%
|1,8%
|0,7%
|По данным Бюро национальной статистики
Учитывая все изменения стоимости, средние цены на некоторые социально значимые продовольственные товары по состоянию на 19 ноября следующие:
- лук – 125 тенге за килограмм;
- картофель – 175 тенге;
- капуста – 138 тенге;
- подсолнечное масло – 694 тенге;
- гречневая крупа – 213 тенге.
При этом важно учесть тот факт, что цены могут сильно отличаться в зависимости от региона. Например, самый дорогой лук продается в Жезказгане – 161 тенге за килограмм. Лидером по ценам на картофель стал Актау – 243 тенге, а Астана отличилась дорогостоящим подсолнечным маслом – в среднем 770 тенге за литр.
Напомним, по итогам октября инфляция в Казахстане ускорилась до 8,5%. С таким показателем страна "догнала" Россию и стала одним из лидеров по инфляции в Евразийском экономическом союзе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2191181-ceny-na-osnovnye-produkty-pitaniya-stali-bystree-rasti-v-kazahstane/