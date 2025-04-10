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Овощи стремительно дорожают в Казахстане

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Овощи лежат на прилавке
Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В апреле в Казахстане фиксируется резкий рост цен на все основные овощи. Особенно сильно подорожала капуста – сразу на 6,8% за последнюю неделю. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане по итогам марта достигла 10%. Особенно сильно за месяц подорожали продукты питания – сразу на 1,6%. Такого прироста не наблюдалось уже более полутора лет.

По всей видимости, данная тенденция продолжается и в апреле. Согласно данным Бюро национальной статистики, овощи из списка социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) в Казахстане заметно выросли в цене.

Так, белокочанная капуста всего за неделю, то есть с 1 по 8 апреля, подорожала сразу на 6,8%, а с начала месяца – вообще на 10%.

Морковь и репчатый лук подорожали на 2,7% за неделю, а картофель прибавил в цене 1,6%. Сначала месяца их средняя стоимость выросла на 3,5-3,8%.

За год почти все основные овощи также показали сильный рост. Капуста, например, подорожала на 38,6%, лук – на 42,1%, а картофель – вообще на 70,6%. Исключением из общей картины стала только морковь – она сейчас стоит на 5,2% дешевле, чем год назад.

Антилидером по ценам на овощи стал Жезказган. Здесь продается самая дорогая капуста (341 тенге в среднем за килограмм), лук (192 тенге) и картофель (363 тенге). А вот ценами на морковь отличился Қонаев (215 тенге в среднем за килограмм).

В среднем по Казахстану картофель стоит 241 тенге, морковь – 167 тенге, репчатый лук – 136 тенге, а капуста – 209 тенге. Впрочем, это усредненные цены, а реальные могут быть гораздо выше – все зависит от конкретной торговой точки.

Средние цены на социально значимые овощи в Казахстане
(на 8 апреля 2025 года)
Регион Картофель Морковь Лук Капуста
Казахстан ₸241 ₸167 ₸136 ₸209
Астана ₸240 ₸133 ₸160 ₸213
Алматы ₸270 ₸164 ₸133 ₸198
Шымкент ₸259 ₸199 ₸142 ₸187
Актау ₸267 ₸184 ₸161 ₸190
Актобе ₸199 ₸163 ₸152 ₸226
Атырау ₸274 ₸193 ₸183 ₸228
Жезказган ₸363 ₸208 ₸192 ₸341
Кокшетау ₸253 ₸144 ₸163 ₸262
Караганда ₸178 ₸128 ₸121 ₸216
Қонаев ₸305 ₸215 ₸142 ₸308
Костанай ₸205 ₸145 ₸150 ₸190
Кызылорда ₸227 ₸165 ₸131 ₸176
Уральск ₸188 ₸157 ₸143 ₸191
Усть-Каменогорск ₸280 ₸195 ₸154 ₸257
Павлодар ₸205 ₸98 ₸123 ₸200
Петропавловск ₸183 ₸130 ₸140 ₸177
Семей ₸234 ₸156 ₸172 ₸198
Талдыкорган ₸287 ₸211 ₸142 ₸265
Тараз ₸237 ₸164 ₸107 ₸195
Туркестан ₸190 ₸155 ₸99 ₸144
По данным Бюро национальной статистики

Напомним, ранее казахстанцы столкнулись с резким ростом цен на картофель. Чтобы ситуация не вышла из под контроля, правительство даже ввело временное ограничение на его вывоз из страны.

Стоит отметить, что все эти овощи являются социально значимыми продовольственными товарами, стоимость которых контролируются государством. Это значит, что продавцы не могут устанавливать слишком высокие цены, иначе рискуют получить штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2234735-ovoshchi-stremitelno-dorozhayut-v-kazahstane/