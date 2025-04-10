Овощи стремительно дорожают в Казахстане

В апреле в Казахстане фиксируется резкий рост цен на все основные овощи. Особенно сильно подорожала капуста – сразу на 6,8% за последнюю неделю. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане по итогам марта достигла 10%. Особенно сильно за месяц подорожали продукты питания – сразу на 1,6%. Такого прироста не наблюдалось уже более полутора лет.

По всей видимости, данная тенденция продолжается и в апреле. Согласно данным Бюро национальной статистики, овощи из списка социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) в Казахстане заметно выросли в цене.

Так, белокочанная капуста всего за неделю, то есть с 1 по 8 апреля, подорожала сразу на 6,8%, а с начала месяца – вообще на 10%.

Морковь и репчатый лук подорожали на 2,7% за неделю, а картофель прибавил в цене 1,6%. Сначала месяца их средняя стоимость выросла на 3,5-3,8%.

За год почти все основные овощи также показали сильный рост. Капуста, например, подорожала на 38,6%, лук – на 42,1%, а картофель – вообще на 70,6%. Исключением из общей картины стала только морковь – она сейчас стоит на 5,2% дешевле, чем год назад.

Антилидером по ценам на овощи стал Жезказган. Здесь продается самая дорогая капуста (341 тенге в среднем за килограмм), лук (192 тенге) и картофель (363 тенге). А вот ценами на морковь отличился Қонаев (215 тенге в среднем за килограмм).

В среднем по Казахстану картофель стоит 241 тенге, морковь – 167 тенге, репчатый лук – 136 тенге, а капуста – 209 тенге. Впрочем, это усредненные цены, а реальные могут быть гораздо выше – все зависит от конкретной торговой точки.

Средние цены на социально значимые овощи в Казахстане

(на 8 апреля 2025 года) Регион Картофель Морковь Лук Капуста Казахстан ₸241 ₸167 ₸136 ₸209 Астана ₸240 ₸133 ₸160 ₸213 Алматы ₸270 ₸164 ₸133 ₸198 Шымкент ₸259 ₸199 ₸142 ₸187 Актау ₸267 ₸184 ₸161 ₸190 Актобе ₸199 ₸163 ₸152 ₸226 Атырау ₸274 ₸193 ₸183 ₸228 Жезказган ₸363 ₸208 ₸192 ₸341 Кокшетау ₸253 ₸144 ₸163 ₸262 Караганда ₸178 ₸128 ₸121 ₸216 Қонаев ₸305 ₸215 ₸142 ₸308 Костанай ₸205 ₸145 ₸150 ₸190 Кызылорда ₸227 ₸165 ₸131 ₸176 Уральск ₸188 ₸157 ₸143 ₸191 Усть-Каменогорск ₸280 ₸195 ₸154 ₸257 Павлодар ₸205 ₸98 ₸123 ₸200 Петропавловск ₸183 ₸130 ₸140 ₸177 Семей ₸234 ₸156 ₸172 ₸198 Талдыкорган ₸287 ₸211 ₸142 ₸265 Тараз ₸237 ₸164 ₸107 ₸195 Туркестан ₸190 ₸155 ₸99 ₸144 По данным Бюро национальной статистики

Напомним, ранее казахстанцы столкнулись с резким ростом цен на картофель. Чтобы ситуация не вышла из под контроля, правительство даже ввело временное ограничение на его вывоз из страны.

Стоит отметить, что все эти овощи являются социально значимыми продовольственными товарами, стоимость которых контролируются государством. Это значит, что продавцы не могут устанавливать слишком высокие цены, иначе рискуют получить штраф.