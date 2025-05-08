Почему цены у казахстанских фермеров падают, а в магазинах растут, рассказали аналитики

Цены на полках магазинов, зависят от различных факторов. Поэтому не всегда снижение стоимости производства того или иного продукта приводит к удешевлению для потребителя. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным статистики, годовая инфляция в Казахстане в апреле 2025 года достигла 10,7%, при этом цены на продовольственные товары выросли на 8,5% за год.

Аналитики Telegram-канала Tengenomika отмечают, что цены у производителей сельхозпродукции почти не выросли и даже снижались, но это не отразилось на ценах в магазинах.

Эксперты объясняют, что высокая продовольственная инфляция в рознице связана с системными проблемами в цепочке поставок, включая зависимость от импорта, логистические и торговые наценки.

Данные статистики указывают, что инфляция остается высокой и даже ускоряется. Так, в апреле 2025 года годовой рост цен в стране по итогам апреля достиг 10,7% (в марте он был равен 10%). А за месяц цены выросли в среднем на 1,2%.

Сильнее всего подорожали платные услуги (плюс 15,7% за год и 1,6% за месяц), а также продовольственные товары (прирост на 8,5% за год и 1,1% за месяц).

Как сообщают аналитики Telegram-канала Tengenomika, в то же время цены у производителей сельхозпродукции почти не выросли и даже снижались. Но на полках магазинов ситуация оказалась противоположной.

Почему цены для потребителей не снижаются

"По данным Бюро нацстатистики, в апреле 2025 года цены производителей сельхозпродукции в Казахстане выросли всего на 0,2% за месяц – почти незаметно. В годовом выражении цены даже упали на 3,9%, хотя темпы снижения замедлились (в марте было 4,4%)", – отмечают аналитики.

Динамика цен на виды сельхозпродукции. Источник: Telegram-канал Tengenomika

В то же время в разрезе одного года дешевели такие виды сельхозпродукции, как пшеница (-10,1%), морковь (-8,6%), яйца (-7,6%), гречка (-6,7%), мед (-5%) и рис (-1,3%).

Как объясняют аналитики, несмотря на такие изменения в стоимости продовольственных товаров у производителей, ценники в магазинах, вероятно, не снижаются из-за других факторов, участвующих в общей цепочке поставок.

"Таким образом, фермерские цены в Казахстане демонстрируют сдержанную динамику и даже снижение по ряду позиций.

Но высокая продовольственная инфляция в рознице (8,5% г/г в апреле) говорит о системных проблемах в цепочке поставок – от зависимости от импорта до логистических и торговых наценок, искажая пользу от снижения производственных затрат для конечного потребителя", – отмечается в источнике.

Следует отметить, что некоторые виды сельхозпродукции у фермеров сильно подорожали в годовом значении. Например, картофель вырос в цене на 30,9%, огурцы – на 23,4%, а семена подсолнечника прибавили 14,9% в стоимости за год.

Ранее сообщалось, что более чем на 60% выросли цены в Казахстане за последние 5 лет.

А в апреле отмечался стремительный рост цен на некоторые овощи.

Также ранее эксперты рассказали, что средний казахстанец тратит 3 400 долларов в год на продукты питания.

Дополнительно эксперты объяснили, почему бизнес может не снизить цены, даже если уменьшить налоги.