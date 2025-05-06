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3 400 долларов на продукты: Казахстан оказался одновременно в списках богатых и бедных стран

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Женщина смотрит в чек в магазине
Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

С ростом благосостояния люди тратят больше денег на еду. Но доля таких расходов в общей сумме затрат в богатых странах небольшая. А у казахстанцев она превышает 50%. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Казахстанцы тратят на продукты питания около 3400 долларов в год, что составляет более 50% от общих годовых расходов, что сопоставимо с показателями бедных стран.
  • По сумме расходов на еду Казахстан близок к развитым странам, таким как Дания, Италия и Норвегия, но в этих странах доля расходов на питание не превышает 15% от общих затрат.
  • В странах с похожим уровнем общих годовых расходов (Бразилия, Россия, Малайзия) на еду тратится значительно меньшая доля - от 16% до 26% от общей суммы затрат.

Расходы на продукты питания являются одними из базовых, так как необходимы для поддержания жизнедеятельности человека.

Как сообщает сайт Our World in Data, люди в богатых странах тратят на еду намного больше денег, чем в бедных. Но при этом доля расходов на продукты питания у них будет существенно меньше.

Казахстан в этой статистике оказался одновременно на уровне богатых и бедных стран. Но общая картина негативная – все дело в показателях, которые рассматривались при оценке общей суммы расходов населения стран за 2023 год.

Сколько тратят казахстанцы в год

Данные исследования указывают, что в среднем совокупные годовые расходы казахстанцев достигали 6 744 доллара США в 2023 году – чуть более 3 млн тенге по среднему курсу за указанный период.

Схожие показатели имели Бразилия (6 322 доллара), Россия (6 779 долларов) и Малайзия (7 345 долларов).

А при рассмотрении суммы годовых расходов именно на продукты питания Казахстан (3 402 доллара в год) оказался больше схож с такими развитыми странами, как Дания (3 727 долларов), Италия (3 388 долларов), Норвегия (3 457 долларов) и Австралия (3 374 доллара).

Инфографика по странам
Расходы общие (горизонтальная ось) и на еду (вертикальная) в странах мира. Источник: ourwolrdindata.org

В то же время реальная картина, учитывающая суммы всех годовых расходов населения и долю продуктов питания, оказалась тревожной.

Казахстан на уровне бедных стран

При сравнении именно доли расходов на продукты питания выясняется, что позиции нашего государства сильно выбиваются из статистики стран с похожими совокупными годовыми тратами населения:

  • Казахстан – на еду тратилось 3 402 доллара, или 50,4% от всех расходов за год;
  • Бразилия – сумма достигала 1 206 долларов, или всего 16,2%;
  • Россия – 1 718 долларов, или 25,3% от общей суммы годовых затрат;
  • Малайзия – 1 940 долларов, или 26,4%.
То есть в схожих по общему уровню расходов государствах именно на пропитание население тратит значительно меньше денег, чем казахстанцы, которые выделяют на это чуть более половины годовых расходов.

Хуже ситуация только в некоторых странах с гораздо меньшими совокупными расходами (то есть с более бедным населением):

  • Лаос – всего в год жители тратят в среднем 895 долларов, из которых на еду уходит 50,5%;
  • Бангладеш – 52,8% из годовых расходов на сумму 1 724 доллара занимают продукты питания;
  • Венесуэла – за год жители тратят 1 335 долларов, из которых продукты занимают 52%;
  • Мьянма – из 947 долларов годовых трат на еду уходит 53,9%;
  • Нигерия – 59,3% из 954 долларов годовых расходов.
Инфографика по странам
Доля трат на продукты питания в общей сумме годовых расходов. Источник: ourworldindata.org

А среди развитых стран, жители которых тратят на продукты питания такие же суммы, как и казахстанцы, общая сумма годовых расходов оказалась значительно больше:

  • Казахстан – 6 744 доллара США расходов в год и 3 402 доллара на продукты (50,4%);
  • Дания – 31 449 долларов тратит средний житель в год, из которых на еду уходит 3 727 долларов (11,9%);
  • Италия – из 23 043 долларов расходов продукты занимают 3 388 долларов (14,7%);
  • Норвегия – за год тратится 29 541 доллар, из которых еда занимает 3 457 долларов (11,7%);
  • Австралия – из 34 065 долларов трат на питание выделяется 3 374 доллара (9,9%).

Таким образом, по уровню суммы годовых расходов на продукты питания Казахстан сопоставим с развитыми странами. Но их доля в сумме всех расходов человека за год оказалась на уровне бедных государств, так как она превышает 50% (в развитых странах – не более 15%).

В то же время в государствах, имеющих схожий уровень общих годовых расходов среднестатистического жителя, на продукты питания тратится гораздо меньше денег, чем в Казахстане – от 16% до 26,4% всех затрат за 2023 год.

Ранее эксперт отмечал, что рост зарплат в Казахстане не привел к улучшению качества жизни населения.

Также сообщалось, что расходы казахстанцев растут быстрее, чем их доходы.

Позже в Нацбанке объяснили, почему затраты населения на еду могут превышать 60% от общих трат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2241999-3-400-dollarov-na-produkty-kazahstan-okazalsya-odnovremenno-v-spiskah-bogatyh-i-bednyh-stran/