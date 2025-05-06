3 400 долларов на продукты: Казахстан оказался одновременно в списках богатых и бедных стран

С ростом благосостояния люди тратят больше денег на еду. Но доля таких расходов в общей сумме затрат в богатых странах небольшая. А у казахстанцев она превышает 50%. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Казахстанцы тратят на продукты питания около 3400 долларов в год, что составляет более 50% от общих годовых расходов, что сопоставимо с показателями бедных стран.
- По сумме расходов на еду Казахстан близок к развитым странам, таким как Дания, Италия и Норвегия, но в этих странах доля расходов на питание не превышает 15% от общих затрат.
- В странах с похожим уровнем общих годовых расходов (Бразилия, Россия, Малайзия) на еду тратится значительно меньшая доля - от 16% до 26% от общей суммы затрат.
Расходы на продукты питания являются одними из базовых, так как необходимы для поддержания жизнедеятельности человека.
Как сообщает сайт Our World in Data, люди в богатых странах тратят на еду намного больше денег, чем в бедных. Но при этом доля расходов на продукты питания у них будет существенно меньше.
Казахстан в этой статистике оказался одновременно на уровне богатых и бедных стран. Но общая картина негативная – все дело в показателях, которые рассматривались при оценке общей суммы расходов населения стран за 2023 год.
Сколько тратят казахстанцы в год
Данные исследования указывают, что в среднем совокупные годовые расходы казахстанцев достигали 6 744 доллара США в 2023 году – чуть более 3 млн тенге по среднему курсу за указанный период.
Схожие показатели имели Бразилия (6 322 доллара), Россия (6 779 долларов) и Малайзия (7 345 долларов).
А при рассмотрении суммы годовых расходов именно на продукты питания Казахстан (3 402 доллара в год) оказался больше схож с такими развитыми странами, как Дания (3 727 долларов), Италия (3 388 долларов), Норвегия (3 457 долларов) и Австралия (3 374 доллара).
В то же время реальная картина, учитывающая суммы всех годовых расходов населения и долю продуктов питания, оказалась тревожной.
Казахстан на уровне бедных стран
При сравнении именно доли расходов на продукты питания выясняется, что позиции нашего государства сильно выбиваются из статистики стран с похожими совокупными годовыми тратами населения:
- Казахстан – на еду тратилось 3 402 доллара, или 50,4% от всех расходов за год;
- Бразилия – сумма достигала 1 206 долларов, или всего 16,2%;
- Россия – 1 718 долларов, или 25,3% от общей суммы годовых затрат;
- Малайзия – 1 940 долларов, или 26,4%.
То есть в схожих по общему уровню расходов государствах именно на пропитание население тратит значительно меньше денег, чем казахстанцы, которые выделяют на это чуть более половины годовых расходов.
Хуже ситуация только в некоторых странах с гораздо меньшими совокупными расходами (то есть с более бедным населением):
- Лаос – всего в год жители тратят в среднем 895 долларов, из которых на еду уходит 50,5%;
- Бангладеш – 52,8% из годовых расходов на сумму 1 724 доллара занимают продукты питания;
- Венесуэла – за год жители тратят 1 335 долларов, из которых продукты занимают 52%;
- Мьянма – из 947 долларов годовых трат на еду уходит 53,9%;
- Нигерия – 59,3% из 954 долларов годовых расходов.
А среди развитых стран, жители которых тратят на продукты питания такие же суммы, как и казахстанцы, общая сумма годовых расходов оказалась значительно больше:
- Казахстан – 6 744 доллара США расходов в год и 3 402 доллара на продукты (50,4%);
- Дания – 31 449 долларов тратит средний житель в год, из которых на еду уходит 3 727 долларов (11,9%);
- Италия – из 23 043 долларов расходов продукты занимают 3 388 долларов (14,7%);
- Норвегия – за год тратится 29 541 доллар, из которых еда занимает 3 457 долларов (11,7%);
- Австралия – из 34 065 долларов трат на питание выделяется 3 374 доллара (9,9%).
Таким образом, по уровню суммы годовых расходов на продукты питания Казахстан сопоставим с развитыми странами. Но их доля в сумме всех расходов человека за год оказалась на уровне бедных государств, так как она превышает 50% (в развитых странах – не более 15%).
В то же время в государствах, имеющих схожий уровень общих годовых расходов среднестатистического жителя, на продукты питания тратится гораздо меньше денег, чем в Казахстане – от 16% до 26,4% всех затрат за 2023 год.
Ранее эксперт отмечал, что рост зарплат в Казахстане не привел к улучшению качества жизни населения.
Также сообщалось, что расходы казахстанцев растут быстрее, чем их доходы.
Позже в Нацбанке объяснили, почему затраты населения на еду могут превышать 60% от общих трат.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2241999-3-400-dollarov-na-produkty-kazahstan-okazalsya-odnovremenno-v-spiskah-bogatyh-i-bednyh-stran/