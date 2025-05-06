Курс доллара снизился перед праздником в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам сегодняшних торгов на KASE снизился почти на четыре тенге. Сколько он стоит на бирже и в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Торги иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) перед праздничным выходным днем закончились снижением средневзвешенного курса доллара США до 514,5 тенге. По сравнению со вчерашним показателем текущий почти на четыре тенге меньше.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 512 до 513 тенге , продажа – от 518 до 519 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 512,9 до 516 тенге , продажа – от 516,4 до 518,7 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 513,5 до 515,5 тенге, продажа – от 516,5 до 518,5 тенге.

Таким образом, стоимость американской валюты в Казахстане демонстрирует волатильность. В период с 17 по 29 апреля ее стоимость постоянно снижалась с пиковых значений. В конце прошлой недели она резко выросла и продолжила расти вчера. А сегодня снова отыграла потерянные позиции.