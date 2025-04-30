Жизнь в Казахстане продолжает дорожать

Прожиточный минимум в Казахстане вырос на 1,9% за месяц и на 8,2% с начала года. Теперь он составляет 54 408 тенге. На что должно хватить этой суммы гражданам, читайте в материале NUR.KZ.
Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает денежную сумму, которая нужна среднестатистическому казахстанцу для удовлетворения своих минимальных потребностей.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в апреле 2025 года эта сумма составила 54 408 тенге:
- на продукты питания – 29 924 тенге (55% суммы);
- на необходимые вещи и услуги – 24 484 тенге (45%).
Текущая сумма на 1,9% выше той, что фиксировалась месяцем ранее, и на 8,2% больше, чем было в декабре 2024 года. Также текущий ПМ сразу на 11,27% больше прошлогоднего – в апреле 2024 года показатель был равен 48 897 тенге.
Важно учесть, что прожиточный минимум рассчитывается ежемесячно на основе цен на определенный набор продуктов питания. Причем речь идет не о килограммах, а о точной граммовке каждого продукта, необходимого для поддержания жизнедеятельности среднестатистического казахстанца.
Где самая дорогая жизнь
Прожиточный минимум для каждого региона рассчитывается индивидуально, ведь одни и те же продукты питания в разных областях могут стоить по-разному. Так, самый высокий ПМ в апреле 2025 года был зафиксирован в Мангистауской области – 63 117 тенге.
Следом идут Алматинская область (58 987 тенге) и Астана (58 011 тенге). В пятерку "лидеров" также вошли Восточно-Казахстанская область (57 794 тенге) и Алматы (56 833 тенге).
В Шымкенте ПМ равен 53 240 тенге, а в Кызылординской области зафиксирована самая низкая минимальная сумма для жизни – 48 477 тенге.
|Региональный прожиточный минимум на душу населения в Казахстане
(апрель 2025 года)
|Казахстан
|₸54 408
|Абай
|₸53 499
|Акмолинская
|₸54 828
|Актюбинская
|₸48 791
|Алматинская
|₸58 987
|Атырауская
|₸50 341
|Западно-Казахстанская
|₸48 784
|Жамбылская
|₸51 891
|Жетісу
|₸53 188
|Карагандинская
|₸53 307
|Костанайская
|₸50 903
|Кызылординская
|₸48 477
|Мангистауская
|₸63 117
|Павлодарская
|₸51 741
|Северо-Казахстанская
|₸53 509
|Туркестанская
|₸51 097
|Ұлытау
|₸55 933
|Восточно-Казахстанская
|₸57 794
|Астана
|₸58 011
|Алматы
|₸56 833
|Шымкент
|₸53 240
|По данным Бюро национальной статистики
Также величина ПМ в Казахстане зависит от пола и возраста граждан. Например, для детей в возрасте до 13 лет прожиточный минимум равен 43 523 тенге, а пенсионеров – 50 882 тенге.
Для юношей в возрасте 14-17 лет ПМ равен 68 664 тенге, а для девушек этой возрастной категории – 52 614 тенге. Для мужчин от 18 лет этот показатель равен в среднем 64 759 тенге, а для женщин – 51 424 тенге.
Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране.
Также стоит отметить, что ранее прожиточный минимум использовался для определения "черты бедности", однако с начала 2025 года для этого начали использовать медианные доходы населения.
Напомним, в Казахстане также действует другой прожиточный минимум, который устанавливается законом "О республиканском бюджете". Используют его для расчета базовых социальных выплат, например пенсий и некоторых пособий. В 2025 году его увеличили до 46 228 тенге.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2240823-zhizn-v-kazahstane-prodolzhaet-dorozhat/