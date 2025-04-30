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Жизнь в Казахстане продолжает дорожать

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прожиточный минимум в Казахстане вырос на 1,9% за месяц и на 8,2% с начала года. Теперь он составляет 54 408 тенге. На что должно хватить этой суммы гражданам, читайте в материале NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает денежную сумму, которая нужна среднестатистическому казахстанцу для удовлетворения своих минимальных потребностей.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в апреле 2025 года эта сумма составила 54 408 тенге:

  • на продукты питания – 29 924 тенге (55% суммы);
  • на необходимые вещи и услуги – 24 484 тенге (45%).

Текущая сумма на 1,9% выше той, что фиксировалась месяцем ранее, и на 8,2% больше, чем было в декабре 2024 года. Также текущий ПМ сразу на 11,27% больше прошлогоднего – в апреле 2024 года показатель был равен 48 897 тенге.

Важно учесть, что прожиточный минимум рассчитывается ежемесячно на основе цен на определенный набор продуктов питания. Причем речь идет не о килограммах, а о точной граммовке каждого продукта, необходимого для поддержания жизнедеятельности среднестатистического казахстанца.

Где самая дорогая жизнь

Прожиточный минимум для каждого региона рассчитывается индивидуально, ведь одни и те же продукты питания в разных областях могут стоить по-разному. Так, самый высокий ПМ в апреле 2025 года был зафиксирован в Мангистауской области – 63 117 тенге.

Следом идут Алматинская область (58 987 тенге) и Астана (58 011 тенге). В пятерку "лидеров" также вошли Восточно-Казахстанская область (57 794 тенге) и Алматы (56 833 тенге).

В Шымкенте ПМ равен 53 240 тенге, а в Кызылординской области зафиксирована самая низкая минимальная сумма для жизни – 48 477 тенге.

Региональный прожиточный минимум на душу населения в Казахстане
(апрель 2025 года)
Казахстан ₸54 408
Абай ₸53 499
Акмолинская ₸54 828
Актюбинская ₸48 791
Алматинская ₸58 987
Атырауская ₸50 341
Западно-Казахстанская ₸48 784
Жамбылская ₸51 891
Жетісу ₸53 188
Карагандинская ₸53 307
Костанайская ₸50 903
Кызылординская ₸48 477
Мангистауская ₸63 117
Павлодарская ₸51 741
Северо-Казахстанская ₸53 509
Туркестанская ₸51 097
Ұлытау ₸55 933
Восточно-Казахстанская ₸57 794
Астана ₸58 011
Алматы ₸56 833
Шымкент ₸53 240
По данным Бюро национальной статистики

Также величина ПМ в Казахстане зависит от пола и возраста граждан. Например, для детей в возрасте до 13 лет прожиточный минимум равен 43 523 тенге, а пенсионеров – 50 882 тенге.

Для юношей в возрасте 14-17 лет ПМ равен 68 664 тенге, а для девушек этой возрастной категории – 52 614 тенге. Для мужчин от 18 лет этот показатель равен в среднем 64 759 тенге, а для женщин – 51 424 тенге.

Прожиточный минимум в апреле 2025 года достиг 54 408 тенге. Однако он отличается в зависимости от пола и возраста казахстанцев
Прожиточный минимум в апреле 2025 года. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране.

Также стоит отметить, что ранее прожиточный минимум использовался для определения "черты бедности", однако с начала 2025 года для этого начали использовать медианные доходы населения.

Напомним, в Казахстане также действует другой прожиточный минимум, который устанавливается законом "О республиканском бюджете". Используют его для расчета базовых социальных выплат, например пенсий и некоторых пособий. В 2025 году его увеличили до 46 228 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2240823-zhizn-v-kazahstane-prodolzhaet-dorozhat/