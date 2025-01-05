Как изменилась минимальная сумма для жизни в Казахстане за год

К концу 2024 года размер прожиточного минимума достиг 50 293 тенге. Этой суммы должно хватить, чтобы казахстанцы покрыли свои минимальные потребности. Подробности читайте на NUR.KZ.
В декабре 2024 года, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), прожиточный минимум на душу населения (ПМ) составил 50 293 тенге. За месяц показатель вырос на 1,08%.
В теории этой суммы должно хватить, чтобы среднестатистический казахстанец закрыл свои минимальные потребности. При этом на продукты питания предусмотрено лишь 55% этой суммы (27 661 тенге), а остальные 45% (22 632 тенге) – на непродовольственные товары и оплату услуг.
Важно учесть, что прожиточный минимум на душу населения используется для определения уровня бедности в стране. При этом показатель для каждого региона рассчитывается свой.
Самый высокий ПМ в декабре зафиксирован в Мангистауской области (60 825 тенге), а Кызылординская область отличилась самым низким (45 139 тенге).
В Астане показатель составил 53 975 тенге, в Алматы – 53 400 тенге, а в Шымкенте – 49 069 тенге.
Также аналитики БНС определили прожиточный минимум за 4 квартал и в целом за весь 2024 год. Так, квартальный ПМ равен 51 709 тенге. Примечательно, что это сразу на 4,59% меньше, чем было в третьем квартале.
Что касается годового показателя, то он установился на уровне 51 058 тенге, что на 7,1% больше, чем было в 2023 году.
|Региональный прожиточный минимум на душу населения в Казахстане
|1 квартал
|₸48 370
|2 квартал
|₸49 961
|3 квартал
|₸54 194
|4 квартал
|₸50 293
|2024 год
|₸51 058
|По данным Бюро национальной статистики
Напомним, в Казахстане также действует другой прожиточный минимум, который устанавливается законом "О республиканском бюджете". Используют его для расчета базовых социальных выплат, например пенсий и некоторых пособий. В 2025 году его увеличили до 46 228 тенге.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2208033-kak-izmenilas-minimalnaya-summa-dlya-zhizni-v-kazahstane-za-god/