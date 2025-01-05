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Как изменилась минимальная сумма для жизни в Казахстане за год

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Деньги в тарелке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К концу 2024 года размер прожиточного минимума достиг 50 293 тенге. Этой суммы должно хватить, чтобы казахстанцы покрыли свои минимальные потребности. Подробности читайте на NUR.KZ.

В декабре 2024 года, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), прожиточный минимум на душу населения (ПМ) составил 50 293 тенге. За месяц показатель вырос на 1,08%.

В теории этой суммы должно хватить, чтобы среднестатистический казахстанец закрыл свои минимальные потребности. При этом на продукты питания предусмотрено лишь 55% этой суммы (27 661 тенге), а остальные 45% (22 632 тенге) – на непродовольственные товары и оплату услуг.

Важно учесть, что прожиточный минимум на душу населения используется для определения уровня бедности в стране. При этом показатель для каждого региона рассчитывается свой.

Самый высокий ПМ в декабре зафиксирован в Мангистауской области (60 825 тенге), а Кызылординская область отличилась самым низким (45 139 тенге).

В Астане показатель составил 53 975 тенге, в Алматы – 53 400 тенге, а в Шымкенте – 49 069 тенге.

Также аналитики БНС определили прожиточный минимум за 4 квартал и в целом за весь 2024 год. Так, квартальный ПМ равен 51 709 тенге. Примечательно, что это сразу на 4,59% меньше, чем было в третьем квартале.

Что касается годового показателя, то он установился на уровне 51 058 тенге, что на 7,1% больше, чем было в 2023 году.

Региональный прожиточный минимум на душу населения в Казахстане
1 квартал ₸48 370
2 квартал ₸49 961
3 квартал ₸54 194
4 квартал ₸50 293
2024 год ₸51 058
По данным Бюро национальной статистики

Напомним, в Казахстане также действует другой прожиточный минимум, который устанавливается законом "О республиканском бюджете". Используют его для расчета базовых социальных выплат, например пенсий и некоторых пособий. В 2025 году его увеличили до 46 228 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2208033-kak-izmenilas-minimalnaya-summa-dlya-zhizni-v-kazahstane-za-god/

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