Прожиточный минимум вырос в Казахстане

В марте прожиточный минимум в среднем по Казахстану вырос до 53 385 тенге. Этой суммы должно хватить, чтобы средний казахстанец обеспечил свои минимальные потребности. Подробности читайте на NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает денежную сумму, необходимую среднестатистическому казахстанцу, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности. Рассчитывается показатель ежемесячно на основе цен на определенный набор продуктов питания.

В марте 2025 года, согласно данным Бюро национальной статистики, ПМ составил 53 385 тенге. Это на 1,5% больше, чем было в феврале, и сразу на 9,6% выше, чем в марте 2024 года.

Согласно расчетам, 55% этой суммы, то есть около 29 362 тенге, должны покрывать расходы на продукты питания на месяц. Эти цифры основаны на точной граммовке каждого продукта, необходимого для поддержания здоровья среднестатистического казахстанца. Остальные 45%, или 24 023 тенге, предназначены для оплаты непродовольственных товаров и услуг.

Где жизнь дороже всего

Самый высокий прожиточный минимум в марте зафиксирован в Мангистауской области – 62 446 тенге. На втором месте расположилась Алматинская область – 57 496 тенге, а замыкает тройку лидеров Астана – 56 498 тенге.

В Алматы ПМ равен 55 200 тенге, а в Шымкенте – 52 693 тенге. Кызылординская область отличилась самым низким показателем – 47 772 тенге.

Прожиточный минимум на душу населения в Казахстане

(март 2025 года) Регион Сумма Рост

за месяц Рост

за год Казахстан ₸53 385 1,5% 9,6% Абай ₸52 373 1,7% 10,2% Акмолинская ₸53 532 2,0% 12,5% Актюбинская ₸48 145 1,4% 10,4% Алматинская ₸57 496 1,6% 14,5% Атырауская ₸49 587 1,1% 8,3% Западно-Казахстанская ₸48 057 1,4% 9,1% Жамбылская ₸51 138 1,6% 9,8% Жетісу ₸52 030 1,1% 10,3% Карагандинская ₸52 450 1,0% 11,7% Костанайская ₸50 037 2,2% 7,4% Кызылординская ₸47 772 2,4% 8,6% Мангистауская ₸62 446 0,8% 5,1% Павлодарская ₸50 981 2,2% 8,3% Северо-Казахстанская ₸52 358 1,8% 10,9% Туркестанская ₸50 546 1,9% 14,0% Ұлытау ₸54 767 0,9% 11,8% Восточно-Казахстанская ₸56 806 1,7% 12,1% Астана ₸56 976 1,4% 7,2% Алматы ₸55 200 1,3% 7,0% Шымкент ₸52 693 1,3% 8,5% По данным Бюро национальной статистики

Примечательно, что ПМ отличается не только по регионам. Его отдельно рассчитывают для женщин и мужчин, а также для каждой возрастной группы.

Так, например, показатель для мужского населения старше 18 лет в среднем составляет 63 512 тенге, а для женского – 50 437 тенге.

При этом для детей до 13 лет ПМ равен 42 795 тенге, а пожилых людей и пенсионеров – 49 915 тенге. Для юношей – 67 376 тенге, а молодых девушек – 51 629 тенге.

Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране.

Ранее стало известно, что к концу 2024 года доля малообеспеченных граждан, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, составила 4,8%. При этом еще около 0,1% имели доходы, которые не покрывали продовольственную корзину, то есть те самые 55% от ПМ.

Также стоит отметить, что ранее прожиточный минимум использовался для определения "черты бедности", однако с начала 2025 года для этого начали использовать медианные доходы населения.