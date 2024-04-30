Минимальная сумма для жизни снова выросла в Казахстане

По итогам апреля прожиточный минимум вырос на 0,4% за месяц и составил 48 897 тенге. Этой суммы должно хватить для того, чтобы покрыть минимальные потребности человека. Подробности читайте на NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) в Казахстане рассчитывается ежемесячно, и для каждого региона он свой – все зависит от цен на определенный набор продуктов.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в апреле он вырос на 0,4% за месяц до 48 897 тенге в среднем по стране. Эта сумма сразу на 2,6% больше той, что была в декабре 2023 года.

Самый высокий ПМ в апреле зафиксирован в Мангистауской области (59 699 тенге), а самый низкий – в Актюбинской (43 753 тенге). Стоит отметить, что текущий показатель Мангистауской области оказался на 0,2% меньше того, что был зафиксирован в декабре 2023 года.

В Астане прожиточный минимум составил 53 567 тенге, в Алматы – 51 982 тенге, а в Шымкенте – 48 476 тенге.

Примечательно, что Шымкент, а также Туркестанская область (44 236 тенге) оказались единственными регионами, в которых ПМ не вырос за месяц, а немного снизился – на 0,1% и 0,2% соответственно.

Прожиточный минимум в апреле 2024 года. Источник: Бюро национальной статистики

Важно также понимать, что указанные показатели являются усредненными. Они сильно отличаются в зависимости от возраста и пола.

Например, для детей в возрасте до 13 лет ПМ равен 39 648 тенге. При этом для мужчин старше 18 лет показатель составляет 58 038 тенге, а для женщин этой возрастной группы – лишь 46 075 тенге. У пенсионеров и пожилых граждан показатель еще ниже – 45 709 тенге.

Каждая возрастная группа делится в свою очередь на подгруппы с менее значительным возрастным разрывом, и для каждой ПМ определяется отдельно.

Прожиточный минимум в апреле 2024 года. Источник: Бюро национальной статистики

В теории прожиточный минимум показывает ту сумму, которой должно хватить среднестатистическому казахстанцу на то, чтобы покрыть свои главные потребности. При этом 55% этой суммы должно идти на продукты питания, а 45% – на оплату услуг и покупку непродовольственных товаров.

Также казахстанцам не следует путать региональный прожиточный минимум с тем, что ежегодно устанавливается законом "О республиканском бюджете". Второй показатель остается неизменным весь год и используется для исчисления размеров базовых социальных выплат, например, пособий и пенсий.