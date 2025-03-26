Доля бедных людей уменьшилась в Казахстане

К концу 2024 года в Казахстане снизился уровень бедности – с 5,4% до 4,8% за квартал. Туркестанская область отметилась самой большой долей малообеспеченных граждан – 8,4%. Подробнее читайте на NUR.KZ.
В четвертом квартале 2024 года аналитики Бюро национальной статистики зафиксировали резкое снижение уровня бедности в Казахстане. Если в третьем квартале он составлял 5,4%, то в к концу года показатель снизился сразу до 4,8%. Примечательно, что это также на 0,3 процентных пункта меньше, чем было в четвертом квартале 2023 года (5,1%).
Для понимания: уровень бедности показывает долю домохозяйств, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума (ПМ), который в четвертом квартале прошлого года составлял 51 709 тенге в месяц.
Отметим, что в стране зафиксировано порядка 0,1% семей, чьи доходы не только не дотягивают до ПМ, но и оказались ниже стоимости продовольственной корзины (28 440 тенге), или 55% от прожиточного минимума.
Где самая большая доля бедных семей.
В региональном разрезе самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области – сразу 8,4%. Следом идет Мангистауская область (7,9%), а замыкает тройку антилидеров – область Абай (7,6%).
Астана отличилась самым низким показателем – всего 2,1%. Недалеко расположились Карагандинская и Атырауская области с показателями в 2,4% и 3% соответственно.
В Алматы уровень бедности составил 3,5%, в Шымкенте – 5,5%.
|Уровень бедности в 4 квартале 2024 года
|Казахстан
|4,8%
|Абай
|7,6%
|Акмолинская
|4,8%
|Актюбинская
|5,5%
|Алматинская
|3,6%
|Атырауская
|3,0%
|Западно-Казахстанская
|4,2%
|Жамбылская
|5,5%
|Жетісу
|6,6%
|Карагандинская
|2,4%
|Костанайская
|3,2%
|Кызылординская
|5,1%
|Мангистауская
|7,9%
|Павлодарская
|3,9%
|Северо-Казахстанская
|4,4%
|Туркестанская
|8,4%
|Ұлытау
|6,0%
|Восточно-Казахстанская
|3,8%
|Астана
|2,1%
|Алматы
|3,5%
|Шымкент
|5,5%
|По данным Бюро национальной статистики
Отметим, ранее стало известно о том, что больше половины всех расходов казахстанцев приходится на продовольственные товары.
Для понимания: в развитых странах мира этот показатель, как правило, не превышает 15%, тогда как 50% и выше обычно наблюдается в бедных странах Азии и Африки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2230683-dolya-bednyh-lyudey-umenshilas-v-kazahstane/