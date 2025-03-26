Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Доля бедных людей уменьшилась в Казахстане

Опубликовано:

Деньги. Монеты и купюры
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К концу 2024 года в Казахстане снизился уровень бедности – с 5,4% до 4,8% за квартал. Туркестанская область отметилась самой большой долей малообеспеченных граждан – 8,4%. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В четвертом квартале 2024 года аналитики Бюро национальной статистики зафиксировали резкое снижение уровня бедности в Казахстане. Если в третьем квартале он составлял 5,4%, то в к концу года показатель снизился сразу до 4,8%. Примечательно, что это также на 0,3 процентных пункта меньше, чем было в четвертом квартале 2023 года (5,1%).

Для понимания: уровень бедности показывает долю домохозяйств, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума (ПМ), который в четвертом квартале прошлого года составлял 51 709 тенге в месяц.

Отметим, что в стране зафиксировано порядка 0,1% семей, чьи доходы не только не дотягивают до ПМ, но и оказались ниже стоимости продовольственной корзины (28 440 тенге), или 55% от прожиточного минимума.

Где самая большая доля бедных семей.

В региональном разрезе самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области – сразу 8,4%. Следом идет Мангистауская область (7,9%), а замыкает тройку антилидеров – область Абай (7,6%).

Астана отличилась самым низким показателем – всего 2,1%. Недалеко расположились Карагандинская и Атырауская области с показателями в 2,4% и 3% соответственно.

В Алматы уровень бедности составил 3,5%, в Шымкенте – 5,5%.

Уровень бедности в 4 квартале 2024 года
Казахстан 4,8%
Абай 7,6%
Акмолинская 4,8%
Актюбинская 5,5%
Алматинская 3,6%
Атырауская 3,0%
Западно-Казахстанская 4,2%
Жамбылская 5,5%
Жетісу 6,6%
Карагандинская 2,4%
Костанайская 3,2%
Кызылординская 5,1%
Мангистауская 7,9%
Павлодарская 3,9%
Северо-Казахстанская 4,4%
Туркестанская 8,4%
Ұлытау 6,0%
Восточно-Казахстанская 3,8%
Астана 2,1%
Алматы 3,5%
Шымкент 5,5%
По данным Бюро национальной статистики

Отметим, ранее стало известно о том, что больше половины всех расходов казахстанцев приходится на продовольственные товары.

Для понимания: в развитых странах мира этот показатель, как правило, не превышает 15%, тогда как 50% и выше обычно наблюдается в бедных странах Азии и Африки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2230683-dolya-bednyh-lyudey-umenshilas-v-kazahstane/