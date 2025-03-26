Доля бедных людей уменьшилась в Казахстане

К концу 2024 года в Казахстане снизился уровень бедности – с 5,4% до 4,8% за квартал. Туркестанская область отметилась самой большой долей малообеспеченных граждан – 8,4%. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В четвертом квартале 2024 года аналитики Бюро национальной статистики зафиксировали резкое снижение уровня бедности в Казахстане. Если в третьем квартале он составлял 5,4%, то в к концу года показатель снизился сразу до 4,8%. Примечательно, что это также на 0,3 процентных пункта меньше, чем было в четвертом квартале 2023 года (5,1%).

Для понимания: уровень бедности показывает долю домохозяйств, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума (ПМ), который в четвертом квартале прошлого года составлял 51 709 тенге в месяц.

Отметим, что в стране зафиксировано порядка 0,1% семей, чьи доходы не только не дотягивают до ПМ, но и оказались ниже стоимости продовольственной корзины (28 440 тенге), или 55% от прожиточного минимума.

Где самая большая доля бедных семей.

В региональном разрезе самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области – сразу 8,4%. Следом идет Мангистауская область (7,9%), а замыкает тройку антилидеров – область Абай (7,6%).

Астана отличилась самым низким показателем – всего 2,1%. Недалеко расположились Карагандинская и Атырауская области с показателями в 2,4% и 3% соответственно.

В Алматы уровень бедности составил 3,5%, в Шымкенте – 5,5%.

Уровень бедности в 4 квартале 2024 года Казахстан 4,8% Абай 7,6% Акмолинская 4,8% Актюбинская 5,5% Алматинская 3,6% Атырауская 3,0% Западно-Казахстанская 4,2% Жамбылская 5,5% Жетісу 6,6% Карагандинская 2,4% Костанайская 3,2% Кызылординская 5,1% Мангистауская 7,9% Павлодарская 3,9% Северо-Казахстанская 4,4% Туркестанская 8,4% Ұлытау 6,0% Восточно-Казахстанская 3,8% Астана 2,1% Алматы 3,5% Шымкент 5,5% По данным Бюро национальной статистики

Отметим, ранее стало известно о том, что больше половины всех расходов казахстанцев приходится на продовольственные товары.

Для понимания: в развитых странах мира этот показатель, как правило, не превышает 15%, тогда как 50% и выше обычно наблюдается в бедных странах Азии и Африки.