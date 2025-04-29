Заставить "Бората" приносить деньги: как привлечь больше туристов в Казахстан, рассказал эксперт

За 2024 год Казахстан посетили 11,5 миллиона туристов. Но потенциал страны еще не раскрыт – "рядом" проживает 1,3 млрд будущих гостей и источников больших доходов. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстан в 2024 году посетили 11,5 млн туристов, потративших 2,6 млрд долларов, но потенциал страны еще не раскрыт из-за близости 1,3 млрд потенциальных посетителей.

Эксперт Валерий Володин предлагает использовать соцсети и искусственный интеллект для привлечения туристов, в том числе создать reels-фильм "Возвращение Бората домой" и использовать технологичные юрты с VR в аэропортах.

Для развития туризма эксперт рекомендует организовать уникальный фестиваль для тюркских народов, привлекать любителей ретрита в аулы, а также улучшать транспортную инфраструктуру и упрощать визовый режим.

Как сообщает Telegram-канал Комитета индустрии туризма, в 2024 году общий объем расходов иностранных гостей на территории Казахстана превысил 2,6 млрд долларов США. При этом средние расходы одного иностранного туриста из дальнего зарубежья во время визита в Казахстан составляют от 1 200 до 1 500 долларов США.

В одном только Алматы туристы проводят в среднем 5 дней, тратя около 334 долларов в день и останавливаясь в отелях (42%).

Наибольшие суммы расходов иностранных туристов зафиксированы среди граждан:

Китая — 307 млн долларов США ;

; Германии — 56 млн долларов США ;

; Турции — 53 млн долларов США ;

; США — 47 млн долларов США.

Это не только укрепляет экономику, но и способствует притоку иностранной валюты, а также стимулирует развитие смежных отраслей, таких как транспорт, гостиничный бизнес, сфера услуг и малый бизнес.

Деньги и карта местности. Иллюстративное фото: Matthew de Lange/Getty Images

Однако, согласно мнению Валерия Володина, креативного директора Aitys Advertising, в радиусе четырехчасового полета от Алматы проживает более 1,3 миллиарда человек, поэтому у страны открываются значительные перспективы.

И помочь в этом могут соцсети и искусственный интеллект.

Как привлекать туристов в Казахстан

Как отмечает эксперт, для того чтобы достичь максимального охвата аудитории, целесообразно начать с социальных сетей, таких как Instagram и TikTok. Причем важно создать такой видео-контент, который легко воспринимаем и вызывает положительные эмоции, тогда он станет "вирусным".

При этом помочь в этом могут даже негативные образы.

"Несмотря на негативное восприятие образа Бората среди казахстанцев, нужно заставить работать его персонаж на благо нашей экономики и создать увлекательный reels-фильм под названием «Возвращение Бората домой», в котором не потребуется участие самого Саши Барона Коэна.

Сюжет будет разворачиваться вокруг похищения Бората по заказу «Kazakh Tourism», после чего его привозят в Казахстан, чтобы показать ему настоящую страну: современную, гостеприимную, многонациональную и разнообразную.

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В съемках можно привлечь известных вайнеров, актеров и инфлюенсеров, которые продемонстрируют подлинные традиции, национальную кухню, красоту природы и уникальные города Казахстана", – делится мнением Валерий Володин.

Также среди интересных инструментов привлечения внимания к Казахстану могут оказаться:

посты о Казахстане на "официальных" страницах популярных героев мультфильмов, компьютерных игр и мемов – они представят увлекательное путешествие этих персонажей по разнообразным уголкам Казахстана (от величественных гор и бескрайних степей до современных городов и исторических памятников);

– они представят увлекательное путешествие этих персонажей по разнообразным уголкам Казахстана (от величественных гор и бескрайних степей до современных городов и исторических памятников); технологичные юрты с встроенными экранами в аэропортах мира – благодаря ИИ, а также технологиям виртуальной реальности они будут взаимодействовать с пассажирами и сотрудниками воздушных гаваней на глубоком эмоциональном уровне;

– благодаря ИИ, а также технологиям виртуальной реальности они будут взаимодействовать с пассажирами и сотрудниками воздушных гаваней на глубоком эмоциональном уровне; новое уникальное культурное явление по типу Burning Man, Tomorrowland и AfrikaBurn – то есть фестиваль для представителей тюркских народов и всех, кто желает погрузиться в подлинную аутентичную культуру кочевников и пережить незабываемый этно-экспириенс;

по типу Burning Man, Tomorrowland и AfrikaBurn – то есть фестиваль для представителей тюркских народов и всех, кто желает погрузиться в подлинную аутентичную культуру кочевников и пережить незабываемый этно-экспириенс; привлечь любителей ретрита и дауншифтинга – они могли бы пожить в настоящем ауле, где их научат готовить традиционный бешбармак, заваривать ароматный чай с тары, замешивать тесто для баурсака, доить кобылицу и наслаждаться свежим саумалом.

"Конечно, можно бесконечно создавать привлекательные условия для туристов внутри страны, активно рекламировать Казахстан за пределами его границ, использовать таргетированную рекламу и другие маркетинговые стратегии.

Однако полноценное развитие туризма невозможно без активного участия государства", – отмечает эксперт.

Поэтому, помимо креативных инструментов привлечения, ключевыми аспектами являются развитие транспортной инфраструктуры для удобного и быстрого сообщения, а также упрощение визового режима с теми странами, граждан которых планируется привлечь.

Это может создать дополнительные стимулы для туристов и сделать Казахстан более доступным и привлекательным для посещения.

Напомним, что Казахстан в 2024 году посетило рекордное количество туристов – 11,5 млн человек. Это вдвое больше, чем в 2023. Самыми востребованными направлениями остались мегаполисы и западные регионы.

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