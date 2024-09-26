Стало известно, сколько тратят туристы за день пребывания в Алматы

В Алматы составили портрет среднестатистического туриста и назвали сумму, которая в среднем расходуется за день пребывания в мегаполисе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы со ссылкой на данные Almaty tourism bureau и Mastercard, основная масса иностранных гостей мегаполиса - это мужчины 26-35 лет, которые предпочитают культурные мероприятия и экотуризм.

Они проводят в Алматы в среднем 5 дней, тратя около 334 долларов в день и останавливаясь в отелях (42%).

Также это внутренние туристы - молодые мужчины 18-25 лет, чаще всего навестившие родственников. Они, по данным госоргана, выбирают хостелы, тратят 38 долларов в день и остаются в среднем на пару дней.

"Туризм в Алматы растет: за полгода город посетили 1,07 млн человек, из которых 302 тыс. иностранцев. Налоговые поступления за восемь месяцев в секторе туризма увеличились на 39,5%", - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Telegram-канале.

Эти данные, как отмечают в ведомстве, свидетельствуют о стабильном росте туризма в Алматы и растущем интересе как местных, так и иностранных путешественников.

Весной этого года сообщалось, что в Алматы запустили единый билет туриста. Сообщалось, что это позволит сэкономить до 63% средств на посещение туристических объектов региона.

В начале года сообщалось, что 58 млрд тенге будут вложены в развитие туризма Алматинской области. Кроме того, порядка 4 млрд тенге правительство выделило на повышение уровня гостеприимства в Казахстане.

На развитие туризма в стране, а в частности, в Алматы, акцентировал внимание ранее и глава государства. Тогда Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства.

"Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки. На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", - сказал тогда президент.

В июле стало известно, что в Алматы в скором времени может появиться новый горный курорт.