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Сколько казахстанцы тратят на отдых и развлечения, подсчитали аналитики

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Друзья делают селфи за столом в кафе
Компания друзей. Иллюстративное фото: freepik.com

Казахстанцы чаще всего выбирают поход в кино в качестве досуга. За год кинотеатры заработали 37,3 млрд тенге при средней цене за билет 1,8 тыс. тенге. Как еще они отдыхают, узнали журналисты NUR.KZ.

Обычно у каждого человека есть свое понимание, что такое качественное времяпрепровождение, однако большинство казахстанцев, как выяснили аналитики Freedom Finance Global, предпочитают походы в кинотеатры.

Такой вывод был сделан по итогам масштабного исследования рынка досуга и развлечений, в рамках которого также был проведен опрос среди 3 тыс. граждан в возрасте от 16 лет со всех регионов страны.

Так, самый популярный вид досуга – поход в кино. Чаще всего люди туда ходят, чтобы посмотреть определенный фильм (54,6%), другие же – ради дружеской компании (37,6%) или своих детей (26,7%).

Как выяснилось, в среднем на поход в кинотеатр в 2023 году один человек тратил примерно 2,5 тыс. тенге. Учитывая, что средняя цена билета составляет 1,8 тыс. тенге, можно предположить, что остальные расходы приходились на напитки, закуски и другие приобретения.

Впрочем, среди опрошенных нет "универсальной суммы", которую они тратят на кино. Например, примерно 7,3% респондентов заявили, что тратили на один сеанс более 5 тыс. тенге, а 26,9%, что менее 1,5 тыс. тенге.

Напомним, в 2023 году аналитики неоднократно фиксировали рост цен на билеты в кинотеатры.

Люди смотрят кино в кинотеатре
Кинотеатр. Иллюстративное фото: pexels.com

Также казахстанцы любят ходить в парки развлечений – 73,6% посещали их за последний год. Чаще всего туда ходили с детьми (40,7% опрошенных). Далее идет приятное времяпрепровождение в компании друзей или родственников (36,1%) и интерес к конкретному парку развлечений (29,7%).

В качестве максимальной суммы чека снова фигурирует 5 тыс. тенге.

Меньше всего респонденты выбирали вариант от 1,5 тыс. до 2 тыс. тенге (11,7%), а больше всего – от 3 тыс. до 5 тыс. тенге (24,3%).

Стоит отметить, что в качестве локации для отдыха многие жители выбирают торгово-развлекательные центры (ТРЦ). Подавляющее большинство респондентов (87,8%), посещали торгово-развлекательные центры за последний год.

Основные цели посещения ТРЦ – это покупки (69,5%), отдых и развлечения (54,8%), меньше всего ходят в ТРЦ ради встречи с кем-либо (12,5%) или чтобы получить определенные услуги (12,7%).

На посещение детской/развлекательной зоны в ТРЦ большая часть респондентов готова потратить на одного человека от 2 тыс. до 5 тыс. тенге (43,1%), средний чек составил 4 тыс. тенге. Готовы потратить более 10 тыс. тенге лишь 14,3% опрошенных граждан.

Работающая карусель
Аттракцион. Иллюстративное фото: pixabay.com

Также многие казахстанцы отметили, что посещали музыкальные концерты, причем чаще всего это были поп-исполнители. Средний чек за посещение музыкального концерта составил 5 тыс. тенге.

Некоторые граждане также предпочитают посещать театры или танцевальные и музыкальные шоу. В среднем билет на одну постановку обходился в 3 тыс. тенге.

Примечательно, что казахстанцы также активно посещали библиотеки (51,3%) и исторические музеи (45,2%). В целом же за весь 2023 год каждый четвертый гражданин совершил хотя бы одну поездку с целью посещения какого-либо культурного мероприятия по Казахстану, а вот совершивших поездку за границу с такой целью значительно меньше – 15,7%.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько денег в целом потратили казахстанцы в 2023 году на выездной туризм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2138004-skolko-kazahstancy-tratyat-na-otdyh-i-razvlecheniya-podschitali-analitiki/

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