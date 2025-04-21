Как казахстанцы теряют деньги, отдыхая на заграничных курортах

Отдых в популярных курортных зонах стоит немало денег. Однако расходы могут кратно возрасти из-за рисков мошенничества, которые поджидают наших туристов за границей. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанские туристы часто становятся жертвами мошенников за границей, особенно в популярных курортных зонах.

Основные риски включают обман в такси, навязывание покупок или услуг на улицах, а также махинации в мелких кафе и ресторанах.

Для безопасности рекомендуется пользоваться только официальными услугами, избегать бесплатных предложений от незнакомцев и обменивать валюту только в легальных пунктах обмена.

Отпуск можно провести как во внутренних зонах отдыха, так и за границей. Обычно второй вариант является более предпочтительным – путевки могут оказаться даже более доступными за счет горящих туров.

Также популярные международные направления предлагают хороший сервис и возможность ознакомиться с новой культурой, посетить незнакомые места.

Вместе с тем, туристы обычно являются главными жертвами различных мошенников, орудующих в популярных для иностранцев местах. Рассмотрим наиболее распространенные способы обмана и похищения их средств, о которых делятся пользователи в Интернете.

Такси – это основной риск

Необходимость воспользоваться услугами трансфера может возникнуть как при самостоятельном посещении другой страны, так и в процессе отдыха – при желании съездить в популярные места.

Риск заключается в обмане пассажиров недобросовестными водителями как в официальных такси, так и в случае обычных "попуток". Даже катания на велосипедных или иных повозках входят в этот список.

Так, туристам могут озвучить одну цену, а при поездке уже потребовать намного больше денег, ссылаясь на счетчик (он может быть "накручен"), неправильное понимание друг друга и так далее. В то же время обычно угрожают полицией или применением физической силы.

Например, с подобными случаями сталкиваются и туристы, прибывающие в Казахстан.

Такси. Иллюстративное фото: Prapass Pulsub / Getty Images

Поэтому важно пользоваться услугами только официальных такси (например, с мобильным приложением и безналичной оплатой), а также требовать у турфирмы трансфер от аэропорта в гостиницу.

Не брать ничего в руки от незнакомцев

В местах скопления туристов часто орудуют мошенники, которые действуют по нескольким основным схемам обмана:

навязанная покупка – люди с бижутерией в руках, кормом для местных животных или иными предметами предлагают их якобы бесплатно отдыхающим, но как только те надевают или принимают вещь, с них требуют немалые деньги. Такое же встречается при услугах катания на верблюдах, катере и так далее (требуют оплату за спуск с животного или обратную поездку);

– люди с бижутерией в руках, кормом для местных животных или иными предметами предлагают их якобы бесплатно отдыхающим, но как только те надевают или принимают вещь, с них требуют немалые деньги. Такое же встречается при услугах катания на верблюдах, катере и так далее (требуют оплату за спуск с животного или обратную поездку); лишние покупки в чеке или другая цена за услуги – подобное чаще всего происходит в небольших местах общественного питания. При этом они могут подать туристам меню либо без цен, либо с низкими ценами, а после указывать на стоимость в уже другом, более дорогом меню;

– подобное чаще всего происходит в небольших местах общественного питания. При этом они могут подать туристам меню либо без цен, либо с низкими ценами, а после указывать на стоимость в уже другом, более дорогом меню; услуга "в благодарность" – отмечаются случаи, когда перед туристом специально роняют тот или иной предмет. А когда отдыхающий поднимет его, чтобы подать владельцу, взамен им предложат бесплатную услуги (например, чистку обуви). Но в конце услуги опять же потребуют полную оплату.

Также нельзя забывать про самый классический пример потери денег туристами – незаконные обменные пункты. Жертве могут посчитать очень невыгодный курс, вручить поддельные купюры или вовсе украсть деньги.

Поэтому, отдыхая за границей, важно быть особо внимательными и придерживаться определенных правил.

Например, не брать чужие и "бесплатные" вещи от незнакомцев, пользоваться только официальными услугами и желательно с безналичной оплатой, а также обменивать деньги только в законных обменниках и банках.

Напомним, что возможность отдохнуть за границей по низким ценам всегда привлекает людей. Однако "выгодные" горящие туры в Интернете и соцсетях могут обернуться потерей денег.