Казахстанские авто могут поставляться в Европу, считает эксперт

Казахстан имеет несколько заводов, выпускающих автомобили. При этом их мощности может хватить для поставок не только в страны СНГ, но и в Европу. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстан имеет потенциал для экспорта до 60% производимых автомобилей в страны СНГ и Европейского союза, по мнению Казахстанского автомобильного союза.

В стране действуют восемь основных производителей транспортных средств, а общая потенциальная мощность отрасли автомобилестроения может достигать 330 тысяч автомобилей в год.

Казахстанские автопроизводители обсуждают потенциальные зарубежные рынки сбыта с министерствами промышленности и строительства, а также торговли и интеграции.

Заводы, которые занимаются производством автомобилей, имеют определенные мощности, которые оказались довольно впечатлительными.

Так, согласно сообщению информационно-аналитического агентства Autoreport, в Казахстанском автомобильном союзе (КАС) уверены в потенциале отечественного производства. Более половины всех выпускаемых машин могут быть даже экспортированы.

Такое мнение было озвучено в рамках международной выставки Automechanika Astana.

На что способны автозаводы Казахстана

Как сообщается в источнике, Ильяс Альжанов, руководитель отдела аналитики КАС, указывает на наличие в стране восьми основных производителей транспортных средств. При этом крупнейшие из них – завод Allur в Костанае и Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы – способны производить по 120 тыс. и 50 тыс. автомобилей ежегодно.

Деньги. Иллюстративное фото: sakchai vongsasiripat/Getty Images

Также в текущем году ожидается открытие двух крупных проектов в этих же городах: Kia Qazaqstan мощностью 70 тыс. авто в год и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – 90 тыс. авто.

В итоге потенциальная производственная мощность отрасли автомобилестроения в РК способна достичь 330 тыс. авто, из которых на экспорт, по мнению аналитиков КАС, может быть выделено до 60%.

"Предполагаемые страны экспорта – страны СНГ и страны Европейского союза", – приводятся в источнике слова Ильяса Альжанова.

Также отмечается, что казахстанские автопроизводители уже обсуждают потенциальные зарубежные рынки сбыта с двумя министерствами – промышленности и строительства, а также торговли и интеграции.

Ситуация с автомобилями в Казахстане

Несмотря на внушительные цифры по производству авто, одной из главных проблем отечественного рынка страны остается наличие большого количества устаревших машин – транспорт старше 10 лет занимает наибольшую долю автопарка Казахстана.

А из 5 млн зарегистрированных в 2024 году легковых автомобилей почти половина – свыше 2 млн единиц – оказались старше 20 лет.

Это в свою очередь создает риски, которые затрагивают как вопросы безопасности участников дорожного движения, так и экологии – старые авто считаются одной из основных причин смога в Алматы.

При этом стоимость машин казахстанского производства за год выросла на 22,9%.

Напомним, что ранее в Казахстанском автомобильном союзе предложили выкупать старые автомобили у населения.

Также для владельцев старых автомобилей могут снизить транспортный налог.