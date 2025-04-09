Налоги на старые авто предлагают снизить в Казахстане

В мажилисе во время обсуждения проекта Налогового кодекса сообщили о планах снизить налог, который будут выплачивать владельцы авто старше 10 и 20 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Cнижается сумма налога для автомобилей старше 10 лет - на 30%, старше 20 лет - на 50%", - сообщил в мажилисе министр национальной экономики Серик Жумангарин.

В прошлом году стало известно, что в рамках проекта нового Налогового кодекса РК планируется ввести дополнительные поправочные коэффициенты для налога на транспорт. Они должны снизить финансовую нагрузку на граждан, так как уменьшают размер налога для владельцев старых автомобилей.

В сентябре прошлого года мы писали, что планируемая мера по снижению налогов для автомобилей старше 10 лет может привести к снижению поступлений в бюджет.

Отмечалось, что снижение налога для автомобилей старше 10 лет может привести к потере бюджетом около 30 млрд тенге. В Министерстве национальной экономики РК сообщали, что данная мера направлена на поддержку казахстанцев, не имеющих возможности приобрести новый автомобиль, несмотря на ожидаемое снижение поступлений в бюджет.

А в феврале этого года сообщалось, что в Казахстане по-прежнему планируют ввести скидку от 30% до 50% при уплате налога на старые автомобили. Эту норму не исключили из проекта поправок в Налоговый кодекс.