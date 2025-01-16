На сколько выросло количество старых автомобилей в Казахстане

По состоянию на 1 декабря 2024 года в Казахстане было зарегистрировано более 5 млн легковых автомобилей. При этом более 2 млн из них оказались старше 20 лет. Подробности читайте на NUR.KZ.

Одной из проблем казахстанского автопарка является его постепенное старение. Казахстанцы чаще передвигаются на своих старых автомобилях и не спешат пересаживаться на новые.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в ноябре 2024 года в стране было оформлено 153 840 легковых авто, но только 31 479 из них прошли регистрацию в Казахстане впервые.

Для понимания: в том числе казахстанцы зарегистрировали 49 273 авто старше 20 лет, 39 343 – в возрасте от 10 до 20 лет, 12 304 – от 7 до 10 лет и 41 725 – от 3 до 7 лет. Относительно новых авто, в возрасте до 3 лет, было оформлено только 11 195 единиц.

Количество легковых автомобилей,

зарегистрированных в ноябре 2024 года в Казахстане Возраст автомобилей Количество До 3 лет 11 195 От 3 до 7 лет 41 725 От 7 до 10 лет 12 304 От 10 до 20 лет 39 343 Более 20 лет 49 273 По данным Бюро национальной статистики

Старых авто становится больше

Общее количество зарегистрированных в Казахстане легковых автомобилей составляет 5 013 662 единиц. За год оно выросло на 8,26%.

При этом количество новых машин, которые не старше 3 лет, выросло на 12,71% – до 316 575 штук. Для сравнения: автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет за год стало больше сразу на 44% – 753 082 единицы.

Примечательно, что машин в возрасте от 7 до 10 лет по сравнению с прошлым годом стало на 4,28% меньше (595 997). Но при этом выросло количество более старых авто: старше 10 лет – на 8,22% (до 1 172 152), а старше 20 лет – на 2,57% (до 2 170 027).

Количество легковых автомобилей,

зарегистрированных в Казахстане на 1 декабря 2024 года Возраст автомобилей Количество До 3 лет 316 575 От 3 до 7 лет 753 082 От 7 до 10 лет 595 997 От 10 до 20 лет 1 172 152 Более 20 лет 2 170 027 По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на постепенное увеличение количества новых машин, пока казахстанский автопарк остается относительно "старым".

Напомним, ранее стало известно, что новые автомобили отечественной сборки вошли в топ-20 товаров и услуг, которые сильнее всего подорожали в 2024 году в Казахстане.