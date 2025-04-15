Выкупать старые автомобили у населения предложили в Казахстане

Обновление автопарка страны может оказать влияние на экологию. Но казахстанцы не спешат покупать новые автомобили по разным причинам. Поэтому предлагается их мотивировать. Об этом читайте на NUR.KZ.

Вопрос старения автопарка остается актуальным для Казахстана.

Так, хоть и за весь 2024 год было зарегистрировано более 1,8 млн транспортных средств, автопарк страны большей частью состоит из машин старше 10 лет. А данные на 1 декабря 2024 года указывали, что из более 5 млн зарегистрированных авто легковых автомобилей свыше 2 млн единиц оказались старше 20 лет.

В то же время такое положение создает определенные риски.

Например, машины с большим сроком эксплуатации могут загрязнять воздух из-за несоответствия техническим требованиям – их даже называют основным источником смога в Алматы.

Так, их доля вредных выбросов в экологию составляет 60%, или 112 тысяч тонн вредных веществ.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство Autoreport, решение этого вопроса предложили в Казахстанском автомобильном союзе в рамках международной выставки Automechanika Astana.

"Предлагаемые меры для обновления парка: выкуп старых автомобилей у населения, обмен на скидку для приобретения нового автомобиля, а также программа по экспорту и утилизация.

Все это в совокупности должно помочь обновить наш парк", – заявил руководитель отдела аналитики Казахстанского автомобильного союза Ильяс Альжанов.

При этом конкретные механизмы работы подобной инициативы не уточняются.

Напомним, что для владельцев старых автомобилей могут снизить транспортный налог.

Однако такие меры могут привести к тому, что бюджет страны недополучит определенные суммы денег. В то же время госбюджет итак остается дефицитным.

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