Большая часть автомобилей в Казахстане старше 10 лет

За весь 2024 год в Казахстане зарегистрировали более 1,8 млн транспортных средств. При этом автопарк страны большей частью состоит из машин старше 10 лет. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане явно наблюдается проблема стареющего автопарка. Новые машины ежемесячно ставятся на учет, но они по-прежнему остаются "каплей в море" – большая часть транспортных средств, которые "разъезжают" по дорогам страны, старше 10 лет.

Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), в декабре 2024 года на учет поставлено 181,9 тыс. единиц автотранспортных средств, из которых 166,3 тыс. – легковые авто.

При этом далеко не все зарегистрированные машины являлись новыми. Так, согласно данным ведомства, в декабре лишь 14,2 тыс. зарегистрированных "легковушек" оказались в возрасте до трех лет.

Для понимания: также в стране было зарегистрировано 47,1 тыс. авто в возрасте от 3 до 7 лет, 8,4 тыс. – от 7 до 10 лет, 44,9 тыс. – от 10 до 20 лет и сразу 51,7 тыс. – старше 20 лет.

Регистрация легковых автомобилей в Казахстане (в декабре 2024 года) Возраст Количество не более 3 лет 14 232 от 3 до 7 лет 47 078 от 7 до 10 лет 8 383 от 10 до 20 лет 44 897 более 20 лет 51 660 По данным Бюро национальной статистики

Всего же в стране, по данным БНС, в 2024 году было зарегистрировано более 1,8 млн транспортных средств, включая легковые и грузовые авто, а также автобусы.

По состоянию на 1 января в стране насчитывалось 5 060 083 "легковушек", которые можно разделить на пять возрастных групп:

до 3 лет – 321 880 (6,36% от общего количества);

(6,36% от общего количества); от 3 до 7 лет – 783 793 (15,49%);

(15,49%); от 7 до 10 лет – 590 695 (11,67%);

(11,67%); от 10 до 20 лет – 1 182 787 (23,37%);

(23,37%); старше 20 лет – 2 175 118 (42,99%);

(42,99%); вне категории – 5 810 (0,11%).

Количество зарегистрированных легковых автомобилей в Казахстане (на 1 января 2025 года) Возраст Количество не более 3 лет 321 880 от 3 до 7 лет 783 793 от 7 до 10 лет 590 695 от 10 до 20 лет 1 182 787 более 20 лет 2 175 118 вне категории 5 810 Всего 5 060 083 По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что в итоге на автомобили старше 10 лет приходится 66,36% всего автопарка страны.

Примечательно, что такая ситуация может быть связана и с предпочтениями самих казахстанцев, которые выбирают подержанные машины, а не новые. Не последнюю роль в этом могут играть и цены. На вторичном рынке они растут медленнее или даже время от времени снижаются, тогда как на первичном – стабильно "ползут" вверх.

Также напомним, что с декабря 2024 года в Казахстане начали действовать новые правила ввоза автомобилей, согласно которым физлица могут "пригонять" в страну только одну машину в год, а юрлица – только по одобрению типа транспортного средства (ОТТС).