Аймагамбетов назвал причины дефицита бюджета в Казахстане

Депутат нижней палаты парламента Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале рассказал о причинах бюджетного дефицита в Казахстане, передает NUR.KZ.

По словам мажилисмена, причина бюджетного дефицита кроется еще в одном блоке проблем: неконтролируемый долг, наплодившиеся фонды ("вторые бюджеты"), неэффективные межбюджетные отношения и слабая бюджетная дисциплина.

"Остается нерешенной проблема государственного долга и его контроля со стороны общества. Нам необходима система, обеспечивающая строгую прозрачность и контроль как внешних, так и внутренних заимствований. Рост долга может привести нас к бюджетному кризису. Пока в проекте кодекса, несмотря на наши поправки, эта проблема системно не решена", - написал он.

Аймагамбетов подробно рассказал о названых им причинах.

Квазигосударственные заимствования

По словам депутата, квазигосударственные структуры часто привлекают крупные займы без парламентского и общественного контроля.

Он заявил, что это стало лазейкой для госорганов, позволяющей не согласовывать такие займы с парламентом. Новый Бюджетный кодекс пока полностью не закрывает эти лазейки и не ограничивает подобные бесконтрольные заимствования, добавил Аймагамбетов.

"Правительство успокаивает заявлениями о безопасном уровне долга, но это вызывает еще большую тревогу", - отметил мажилисмен.

"Второй бюджет" и созданные параллельно внебюджетные фонды

Как заявил Аймагамбетов, различные фонды, существующие как "второй бюджет", действуют вне общего финансового контроля парламента и даже Высшей аудиторской палаты. Для восстановления целостности финансового планирования они должны стать частью общей стратегии и быть подотчетны парламенту.

По его словам, бюджет должен быть единым - поправки в этой части также пока на стадии обсуждения.

"Вопрос с выплатой дивидендов от "Самрук-Казына" в бюджет также остается нерешенным. Дивиденды должны поступать в бюджет и при необходимости направляться на реинвестирование в инфраструктурные проекты компаний "Самрук-Казына". Главное, чтобы все средства проходили через бюджет.

Сейчас можно сказать, что сотни миллиардов, если не триллион, проходят мимо бюджета. Часть этих средств выделяется по поручению правительства на строительство соцкультобъектов, другие социальные и иные направления, но это не прозрачно, не связано с общими целями бюджета и проходит вне общественного и бюджетного контроля. Здесь также требуются решительные меры", - заявил Асхат Аймагамбетов.

Напомним, в мае этого года стало известно, что дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге.

Также мы писали, что дефицит государственного бюджета возникает, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

В июне текущего года председатель ВАП Алихан Смаилов заявил, что главная проблема республиканского бюджета страны - хронический дефицит бюджета.

В сентябре глава МНЭ Нурлан Байбазаров рассказал, что правительство Казахстана собирается делать с "дырой" в бюджете.