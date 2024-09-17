Налоговые льготы для старых авто: сколько денег может недополучить бюджет в Казахстане

Планируемая мера по снижению налогов для автомобилей старше 10 лет может привести к снижению поступлений в бюджет, который все еще остается дефицитным. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане планируется снизить транспортный налог для автомобилей старше 10 лет, что может привести к потере бюджетом около 30 млрд тенге.

Для машин возрастом 11-20 лет предлагается снижение налога на 30%, а для автомобилей старше 20 лет - на 50%.

По словам Министерства национальной экономики РК, эта мера направлена на поддержку казахстанцев, не имеющих возможности приобрести новый автомобиль, несмотря на ожидаемое снижение поступлений в бюджет.

Транспортный налог является обязательным для всех владельцев транспортных средств (ТС) в Казахстане, кроме некоторых исключений (например, казахстанцы с инвалидностью).

В проекте нового Налогового кодекса предлагается снизить этот платеж для авто, возраст которых превышает 10 лет. Как сообщают в Kolesa.kz, это приведет к определенным потерям для государства.

В то же время бюджет остается дефицитным, из-за чего приходится изымать больше денег из Национального фонда РК.

Сколько денег не получит бюджет

Как отмечается в источнике, поправки в Налоговом кодексе предполагают снижение транспортного налога до 30% для машин в возрасте от 11 до 20 лет. При этом, по данным Комитета государственных доходов, к этой категории относится 1 543 229 машин из всего автопарка страны.

А для еще более старых ТС скидка может достигать 50% от суммы начисляемого налога. Таких авто насчитывается 2 517 632 единиц.

При этом общая сумма начисленного налога для авто возрастом от 11 до 20 лет за 2023 год составила 39,925 млрд тенге. А с учетом планируемой скидки она сократится до 27,506 млрд тенге (бюджет может недополучить 11,788 млрд тенге).

Налог для более старых авто за прошедший год достиг почти 36,5 млрд тенге, но с учетом планируемой скидки сумма бы составила около 18,25 млрд тенге (столько же составят и убытки).

Машинка и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

"Таким образом, бюджетные потери на примере налоговых ставок и количества легковых машин в 2023 году составили бы 30 038 596 000 тенге. То есть почти 39% от 77 348 742 236 тенге налога, начисленных за все легковые автомобили (как старые, так и новые) в этот период.

Но в Министерстве национальной экономики РК заявили, что понимают, что данная мера снизит приток денег в казну, но все-таки решили утвердить налоговые льготы для того, чтобы облегчить жизнь казахстанцам, не имеющим сегодня возможности приобрести новый автомобиль", – отмечается в источнике.

Также сообщается, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже одобрены бюджетной комиссией. Однако их введение может состояться лишь с 1 января 2026 года, так как президент поручил отложить принятие нового кодекса из-за необходимости его доработки.