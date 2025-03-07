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Почему базовую ставку подняли до 16,5% в Казахстане, разъяснили в Нацбанке

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Деньги разложены на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В казахстанском Нацбанке прошел брифинг, на котором председатель Тимур Сулейменов объяснил причины повышения базовой ставки с 15,25% до 16,5%, передает корреспондент NUR.KZ.

Динамика инфляции и инфляционных ожиданий

Как отметил глава Нацбанка, в феврале годовая инфляция ускорилась до 9,4%, формируясь выше прогнозов. Рост цен происходит в секторе услуг, существенное удорожание наблюдается по услугам организации отдыха и культуры, ресторанов и гостиниц, аренды жилья и т. д. Продовольственная инфляция также ускорилась до 6,5% за счет роста цен на широкий спектр товаров, включая мясо, овощи, сахар, масла и жиры.

"В непродовольственной компоненте инфляция повысилась до 8,7%. Это отражает влияние ослабления тенге и сохраняющегося высокого потребительского спроса. Месячная инфляция сложилась на уровне 1,5%. Подчеркну, что исторический показатель за февраль обычно 0,7%. После сезонной очистки такой рост цен в пересчете на год соответствует инфляции на уровне 16,9%. Это подчеркивает масштаб инфляционного давления в экономике", - заявил Тимур Сулейменов.

Инфляционные ожидания

"Инфляционные ожидания остаются повышенными. (…) Повышение инфляционных ожиданий населения произошло на фоне новостей дерегулирования цен на ГСМ, ослабления обменного курса, активного обсуждения налоговых реформ, в том числе повышения НДС, а также продолжающейся тарифной реформы в жилищно-коммунальном секторе", - сообщил глава НБ.

Тенденции во внутренней экономике

Как отмечают в Нацбанке, в феврале спрос на товары и услуги стал превышать возможности в стране.

"Расширение спроса отражается в динамике розничного товарооборота, в покупках товаров длительного пользования и активности на рынке недвижимости.

Ключевым фактором перегрева остается потребительское кредитование. Темпы роста его составили за прошлый год 33,5%. В то же время корпоративное кредитование банков второго уровня растет более умеренными темпами, 16,3% за прошлый год. Именно ускоренное расширение розничного кредитования формирует избыточный спрос и усиливает инфляционное давление", - сообщили в НБ.

Отмечается, что сохраняющаяся активность фискальной политики в течение 2025 года с учетом объемов трансферта из Нацфонда на уровне 5,3 трлн тенге также продолжает способствовать высокому спросу.

Инфляционное давление со стороны реального сектора сохраняется на умеренном уровне. В ряде отраслей производительность труда опережает рост зарплат, и это оказывает сдерживающее влияние на цены.

При этом в сферах связи, ЖКХ, общественного питания рост зарплат выше производительности. Это, наоборот, создает проинфляционные риски.

Не менее важным фактором, влияющим на инфляцию, остается высокий спрос на импорт. В условиях ослабления тенге это ведет к удорожанию товаров, особенно в непродовольственном сегменте.

Факторы внешней среды

Основной фактор здесь, по данным НБ, - рост инфляции в России, поскольку это ключевой торгово-экономический партнер.

Рынок нефти остается нестабильным, замедление спроса со стороны Китая снижает цены. Ожидаемое ослабление ограничений ОПЕК+ и расширение добычи в Северной и Южной Америке также усиливает предложения на рынке.

Кроме того, важным элементом внешней неопределенности остается новый виток торговых барьеров, затрагивающих крупнейших импортеров и экспортеров нефти, таких как Китай, Канада, и ответные меры других стран.

"С учетом фактических изменений, сценарные условия прогноза на 2025 год были скорректированы вверх. Теперь ожидаем, что нефть марки BRENT составит 73 за баррель, а в 2026-2027 годах останется на уровне 70 долларов за баррель", - заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

НДС

"Наши оценки инфляции были существенно пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте, то есть 2025-2027 год.

Основные факторы пересмотра нашего прогноза связаны с влиянием проводимых реформ в сферах ЖКХ, ценообразования ГСМ, налогово-бюджетной политике, в частности, НДС. Их совокупное влияние, наряду с недавним ослаблением тенге и сильным спросом, будут поддерживать инфляционное давление на протяжении 2025-2026 годов.

Это требует от нас сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий для постепенного достижения схождения инфляции к таргету. В 2026 году повышение НДС через краткосрочный эффект, по нашим оценкам, внесет в рост инфляции 2%", - сообщил Сулейменов.

Глава НБ добавил, что повышение базовой ставки в Казахстане – это сигнал "решимости эффективно контролировать инфляцию".

Напомним, сегодня Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Последний раз Нацбанк резко повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25%. Причинами тому заявлялись ускорение инфляции и ослабление национальной валюты. Отмечалось, что это может повлиять и на рядовых казахстанцев, ведь стоимость кредитов и выгодность депозитов напрямую зависят от базовой ставки.

В январе НБК сохранил базовую ставку на прежнем уровне.

Добавим, повышением базовой ставки отечественный центробанк заметно ужесточил денежно-кредитную политику в стране, что в конечном итоге может повлиять и на рядовых казахстанцев. Подробнее читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2226330-pochemu-bazovuyu-stavku-podnyali-do-16-5-v-kazahstane-razyasnili-v-nacbanke/