Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, объяснили в Минэкономики

Опубликовано:

Купюры и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр нацэкономики Арман Касенов в кулуарах сената рассказал, что будет с курсом тенге в дальнейшем, передает корреспондент NUR.KZ. По его словам, оснований для девальвации нет.

Арман Касенов признался, что верит в тенге и заявил, что он "является большим поклонником казахстанской валюты". По его словам, динамика последних лет свидетельствует, что тенге находится в устойчивом положении.

"Валюта является устойчивой, разумеется на нее могут влиять различного рода факторы. Как и любая другая валюта, она будет зависеть от экспорта и импорта страны. Но в целом вы видите стабильность нацвалюты. Видите, что в тенге доходность депозитов гораздо выше, чем в иностранной валюте. И даже с учетом инфляции", - заявил он.

Также Касенов заявил, что не видит оснований для девальвации тенге.

"Лично я не верю в неустойчивость национальной валюты. Различного рода эксперты говорили в СМИ последние три года о том, что будет слишком высокий курс, но этого не происходило. На самом деле девальвации не происходит… Вы видите где находится наш экспорт. Он гораздо выше, чем в прошлом году. У нас сегодня более здоровый торговый баланс. Поэтому нет, разумеется, никаких оснований для девальвации", - заявил вице-министр.

В августе текущего года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов также рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге.

Кроме того, мы писали материал о том, что казахстанцев стал беспокоить вопрос девальвации. Что это такое и в каких условиях она возможна, можно прочитать по данной ссылке.

Ранее мы рассказывали, что девальвация - это резкое снижение курса национальной валюты к другой устойчивой валюте или золоту. Правительство прибегает к девальвации целенаправленно при высоком уровне инфляции, или если поддержка курса валюты обходится слишком дорого для бюджета страны. Также причиной девальвации может стать ухудшение платежного баланса страны - когда импорт товаров превышает экспорт. Отмечалось, что в Казахстане девальвация проводилась трижды:

  • апрель 1999 года - тенге подешевел на 64,6% к доллару США: от 85 до 130-140 тенге;
  • 4 февраля 2009 года случилась вторая девальвация. Тогда курс казахстанской валюты подешевел с примерно 120 тенге за доллар до 150 тенге;
  • 11 февраля 2014 года случилась третья девальвация. Тенге обесценился на 20%, от 155,5 тенге до 185 тенге за доллар.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2172460-stoit-li-kazahstancam-ozhidat-devalvacii-tenge-obyasnili-v-minekonomiki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie