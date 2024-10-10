Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, объяснили в Минэкономики

Вице-министр нацэкономики Арман Касенов в кулуарах сената рассказал, что будет с курсом тенге в дальнейшем, передает корреспондент NUR.KZ. По его словам, оснований для девальвации нет.

Арман Касенов признался, что верит в тенге и заявил, что он "является большим поклонником казахстанской валюты". По его словам, динамика последних лет свидетельствует, что тенге находится в устойчивом положении.

"Валюта является устойчивой, разумеется на нее могут влиять различного рода факторы. Как и любая другая валюта, она будет зависеть от экспорта и импорта страны. Но в целом вы видите стабильность нацвалюты. Видите, что в тенге доходность депозитов гораздо выше, чем в иностранной валюте. И даже с учетом инфляции", - заявил он.

Также Касенов заявил, что не видит оснований для девальвации тенге.

"Лично я не верю в неустойчивость национальной валюты. Различного рода эксперты говорили в СМИ последние три года о том, что будет слишком высокий курс, но этого не происходило. На самом деле девальвации не происходит… Вы видите где находится наш экспорт. Он гораздо выше, чем в прошлом году. У нас сегодня более здоровый торговый баланс. Поэтому нет, разумеется, никаких оснований для девальвации", - заявил вице-министр.

В августе текущего года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов также рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге.

Кроме того, мы писали материал о том, что казахстанцев стал беспокоить вопрос девальвации. Что это такое и в каких условиях она возможна, можно прочитать по данной ссылке.

Ранее мы рассказывали, что девальвация - это резкое снижение курса национальной валюты к другой устойчивой валюте или золоту. Правительство прибегает к девальвации целенаправленно при высоком уровне инфляции, или если поддержка курса валюты обходится слишком дорого для бюджета страны. Также причиной девальвации может стать ухудшение платежного баланса страны - когда импорт товаров превышает экспорт. Отмечалось, что в Казахстане девальвация проводилась трижды:

апрель 1999 года - тенге подешевел на 64,6% к доллару США: от 85 до 130-140 тенге;

4 февраля 2009 года случилась вторая девальвация. Тогда курс казахстанской валюты подешевел с примерно 120 тенге за доллар до 150 тенге;

11 февраля 2014 года случилась третья девальвация. Тенге обесценился на 20%, от 155,5 тенге до 185 тенге за доллар.