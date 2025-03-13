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Подорожание мяса на юге страны объяснили в Минторге

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Мясо на прилавке
Мясо на прилавке. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах сената ответил на жалобы жителей южных регионов на резкий рост цен на говядину, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что на рост цен на говядину жалуются жители Жамбылской и Туркестанской областей, а также шымкентцы.

"Мы традиционно являемся экспортером (говядины - прим. ред.) в Узбекистан. Ежегодно мы отправляем на экспорт порядка 20 тысяч тонн говядины в Узбекистан.

По ценам: по официальным статистическим данным с начала 2025 года индекс цен на говядину вырос на 8,4%, а за неделю рост цен составил 0,6%. С начала года во всех 20 регионах мы наблюдаем рост цен в разных областях по-разному, в некоторых - побольше, в некоторых - поменьше", - заявил Кайрат Торебаев.

В Туркестанской же области, по данным спикера, официальная статистика показывает рост в 3,1%.

"В целом по республике цена, судя по официальной статистике, 2800 тенге", - заявил вице-министр.

Месяцем ранее глава Министерства сельского хозяйства Айдарбек Сапаров объяснял, с чем связан рост цен на мясо в Казахстане. Тогда министр повышение цен объяснил со спросом со стороны Таджикистана и Узбекистана на казахстанское мясо.

При этом летом прошлого года сообщалось, что население Казахстана стало чаще есть мясо: потребление выросло на 2,4% за год. Правда, расходы увеличились еще больше - сразу на 12,6%.

А по итогам декабря мясо и мясопродукты в Казахстане, по данным экспертов, в среднем подорожали на 3,4% за год. Сильнее всего цены выросли на птицу и некоторые виды колбас - более чем на 6%.

Ранее мы также сообщали, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение высказали финансовые эксперты на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране. В связи с этим эксперты прогнозируют рост цен, в том числе - и на продукты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2227667-rost-cen-na-myaso-na-yuge-strany-obyasnili-v-mintorgovli/