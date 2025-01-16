Какое мясо сильнее всего подорожало в Казахстане

По итогам декабря мясо и мясопродукты в Казахстане в среднем подорожали на 3,4% за год. Сильнее всего цены выросли на птицу и некоторые виды колбас – более чем на 6%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Многие продукты питания в стране за последний год заметно подорожали в Казахстане. Не стали исключением мясо и мясная продукция, цены на которые, согласно данным EnergyProm, по итогам декабря выросли в среднем на 3,4% за год.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был отмечен в Акмолинской области – сразу на 6,5%. Следом идут Атырауская и Актюбинская области с приростом в 5,9% и 5,7% соответственно.

В Астане цены за год выросли на 1,3% – это наименьший показатель в стране, в Алматы – на 3,2%, а в Шымкенте – на 4,2%.

Сильнее всего в стране подорожала птица – на 6% за год. Остальные виды мяса показали умеренный рост цен: говядина (на 2,6%), свинина (на 2,4%), конина и баранина (по 1,2% каждая).

Колбасы в среднем выросли в цене на 5,2%. При этом сильнее всего подорожала полукопченая – сразу на 6,3%, тогда как вареная – только на 4,4%. Цены на другие изделия из мяса за год выросли на 3,5%.

Рост цен на мясо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что текущие цены на мясо в Казахстане можно назвать относительно невысокими по мировым меркам. Так, например, в рейтинге стран по стоимости говядины Казахстан занял 12 место – по состоянию на 14 января килограмм бедренной части говядины здесь стоил всего 6,8 доллара.

Для сравнения: в Беларуси этот ценник составляет 7 долларов, в Узбекистане – 8,1 доллара, в Армении – 11,9 доллара. Дешевле, чем в Казахстане, мясо продается в России и Украине – 6,7 доллара и 6,2 доллара соответственно.

Самая дешевая говядина – в Пакистане (4 доллара), а самая дорогая – в Швейцарии (44,3 доллара).

Похожая картина наблюдается и с куриным филе. В мировом рейтинге Казахстан занял 22 место с ценником в 4,5 доллара. Это дешевле, чем в Азербайджане и Армении, где за килограмм филейной части курицы придется заплатить по 4,6 и 7,2 доллара.

Цены ниже, чем в Казахстане, были зафиксированы в Украине, Узбекистане и Беларуси, где куриное филе стоит в среднем по 3,8 доллара, а также в России – 3,6 доллара за килограмм. Дешевле всего оно продавалось в Бангладеш (2,5 доллара), а дороже – в Швейцарии (27,4 доллара).

Рейтинг стран по стоимости мяса. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что несмотря на некоторый рост цен, в Казахстане наблюдается увеличение потребления мясной продукции. Правда, только на 2,9%. Если в третьем квартале 2023 года на душу населения приходилось 20 килограммов в квартал, то в аналогичном периоде 2024 года – 20,5 килограмма.

Напомним, в 2024 году продукты питания показали относительно невысокий рост цен. Среди топ-20 товаров и услуг, которые стали лидерами по подорожанию в Казахстане, оказался лишь один продовольственный товар – картофель.