Внезапный рост цен на сахар зафиксировали в Казахстане

В начале марта в Казахстане зафиксировали рост цен на сахар – сразу на 1,4% всего за неделю. Последний раз такой прирост наблюдался в апреле 2024 года. Подробности читайте на NUR.KZ.
Цены на социально значимые продовольственные товары находятся под контролем государства. Однако, несмотря на это, иногда они могут резко взлететь. Так в марте произошло, например, с сахаром, который тоже считается основным продуктом питания в Казахстане.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в период с 25 февраля по 4 марта цены на сахар в стране выросли сразу на 1,4%. В годовом разрезе теперь наблюдается рост на 1,9%.
Сильнее всего цены выросли в Усть-Каменогорске, Павлодаре и Петропавловске – по 3,4% за неделю в каждом из городов. Следом идут Қонаев и Кокшетау – плюс 3,3% и 3,2% соответственно.
В Алматы и Астане цены "стабильны", а в Шымкенте они подросли сразу на 2,1%. При этом Уральск оказался единственным городом, где сахар за неделю подешевел, правда, лишь на 0,3%.
Сейчас средняя стоимость килограмма сахара по стране составляет 399 тенге. Однако эта цена относится к "социальному" сахару, а именно белому сахарному песку.
|Цены на сахар в Казахстане
(на 4 марта 2025 года)
|Регион
|Рост за неделю
|Средняя цена
|Казахстан
|1,40%
|₸399
|Астана
|0%
|₸397
|Алматы
|0%
|₸397
|Шымкент
|2,10%
|₸395
|Актау
|1,30%
|₸381
|Актобе
|0%
|₸378
|Атырау
|0%
|₸388
|Жезказган
|0%
|₸400
|Кокшетау
|3,20%
|₸421
|Караганда
|0%
|₸386
|Қонаев
|3,30%
|₸408
|Костанай
|1%
|₸385
|Кызылорда
|0%
|₸374
|Уральск
|-0,30%
|₸363
|Усть-Каменогорск
|3,40%
|₸422
|Павлодар
|3,40%
|₸420
|Петропавловск
|3,40%
|₸429
|Семей
|0%
|₸412
|Талдыкорган
|2,10%
|₸430
|Тараз
|1,60%
|₸372
|Туркестан
|1,70%
|₸412
|По данным Бюро национальной статистики
Примечательно, что текущий рост цен на сахар действительно можно считать очень серьезным. Как отмечает Telegram-канал Data Hub, это крайне редкое явление – в прошлый раз такой же показатель отмечался в апреле 2024 года, а до того – в августе 2022 года.
Отметим, что, помимо сахара, в стране также дорожает капуста. Недельный прирост цен на нее составил 3,9%. Однако ее подорожание продолжается уже не первую неделю – с начала года цены на капусту выросли на 22,3%, а за год – на 24%.
Напомним, в начале года казахстанцы столкнулись с резким подорожанием картофеля. Несмотря на тот факт, что бесконтрольный рост цен на этот овощ завершился, сейчас он стоит в среднем на 60,5% дороже, чем год назад.
Напомним, в списке социально значимых продовольственных товаров находится 19 продуктов питания. Цены на них регулируются путем установления максимально возможной торговой надбавки, которую продавцам нельзя превышать.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2226396-vnezapnyy-rost-cen-na-sahar-zafiksirovali-v-kazahstane/