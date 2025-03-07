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Внезапный рост цен на сахар зафиксировали в Казахстане

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Сахар
Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В начале марта в Казахстане зафиксировали рост цен на сахар – сразу на 1,4% всего за неделю. Последний раз такой прирост наблюдался в апреле 2024 года. Подробности читайте на NUR.KZ.

Цены на социально значимые продовольственные товары находятся под контролем государства. Однако, несмотря на это, иногда они могут резко взлететь. Так в марте произошло, например, с сахаром, который тоже считается основным продуктом питания в Казахстане.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в период с 25 февраля по 4 марта цены на сахар в стране выросли сразу на 1,4%. В годовом разрезе теперь наблюдается рост на 1,9%.

Сильнее всего цены выросли в Усть-Каменогорске, Павлодаре и Петропавловске – по 3,4% за неделю в каждом из городов. Следом идут Қонаев и Кокшетау – плюс 3,3% и 3,2% соответственно.

В Алматы и Астане цены "стабильны", а в Шымкенте они подросли сразу на 2,1%. При этом Уральск оказался единственным городом, где сахар за неделю подешевел, правда, лишь на 0,3%.

Сейчас средняя стоимость килограмма сахара по стране составляет 399 тенге. Однако эта цена относится к "социальному" сахару, а именно белому сахарному песку.

Цены на сахар в Казахстане
(на 4 марта 2025 года)
Регион Рост за неделю Средняя цена
Казахстан 1,40% ₸399
Астана 0% ₸397
Алматы 0% ₸397
Шымкент 2,10% ₸395
Актау 1,30% ₸381
Актобе 0% ₸378
Атырау 0% ₸388
Жезказган 0% ₸400
Кокшетау 3,20% ₸421
Караганда 0% ₸386
Қонаев 3,30% ₸408
Костанай 1% ₸385
Кызылорда 0% ₸374
Уральск -0,30% ₸363
Усть-Каменогорск 3,40% ₸422
Павлодар 3,40% ₸420
Петропавловск 3,40% ₸429
Семей 0% ₸412
Талдыкорган 2,10% ₸430
Тараз 1,60% ₸372
Туркестан 1,70% ₸412
По данным Бюро национальной статистики

Примечательно, что текущий рост цен на сахар действительно можно считать очень серьезным. Как отмечает Telegram-канал Data Hub, это крайне редкое явление – в прошлый раз такой же показатель отмечался в апреле 2024 года, а до того – в августе 2022 года.

Отметим, что, помимо сахара, в стране также дорожает капуста. Недельный прирост цен на нее составил 3,9%. Однако ее подорожание продолжается уже не первую неделю – с начала года цены на капусту выросли на 22,3%, а за год – на 24%.

Напомним, в начале года казахстанцы столкнулись с резким подорожанием картофеля. Несмотря на тот факт, что бесконтрольный рост цен на этот овощ завершился, сейчас он стоит в среднем на 60,5% дороже, чем год назад.

Напомним, в списке социально значимых продовольственных товаров находится 19 продуктов питания. Цены на них регулируются путем установления максимально возможной торговой надбавки, которую продавцам нельзя превышать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2226396-vnezapnyy-rost-cen-na-sahar-zafiksirovali-v-kazahstane/