Уровень инфляции в Казахстане будут рассчитывать по новой методологии

Нацбанк Казахстана переходит на новые диапазоны расчета медианы инфляционных ожиданий населения - то есть будет рассчитывать инфляцию по новой методологии, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте НБ, с января в Казахстане переходят на новую методологию расчета инфляционных ожиданий.

"Ранее для расчета медианных инфляционных ожиданий использовались широкие статичные интервалы. Однако международный опыт и проведенное Нацбанком исследование показали, что оптимальная ширина интервала является динамичной.

Новые интервалы варьируются от 2 до 4 п.п. Они расширяются по мере роста уровня инфляционных ожиданий, то есть чем выше ожидания респондента, тем шире интервал, и наоборот. Это позволяет точнее отражать распределение ожиданий и снижать статистический шум", - отмечается в сообщении.

Кроме того, наряду с годовыми инфляционными ожиданиями, Нацбанк вводит практику публикации пятилетних инфляционных ожиданий, что позволит анализировать долгосрочные тенденции и устойчивость инфляционных настроений населения.

"Внедрение данных изменений направлено на улучшение точности расчёта инфляционных ожиданий, повышение транспарентности и доступности данных об инфляционных ожиданиях населения. В будущем это позволит предоставить более полные и актуальные данные для анализа и принятия решений в денежно-кредитной политике", - заверили в Нацбанке.

Ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС. Возможный инфляционный эффект от повышения налогов, по мнению чиновника, будет краткосрочным и исчерпается в течение года. А дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

Однако эксперты заверяют, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение они высказывают на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране.

Отметим также, что ранее зампред Нацбанка в кулуарах сената прокомментировал предложение депутата Серика Егизбаева "включить печатный станок", чтобы увеличить эмиссию денежной массы в стране. Акылжан Баймагамбетов считает, что печать денег еще больше разгонит инфляцию в стране.