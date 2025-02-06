Цены на картофель снова резко выросли в Астане

Сильное подорожание картофеля завершилось сразу в семи городах Казахстана, в том числе и в Алматы. Но цены на него после снижения снова резко выросли в Астане. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Картофель, несмотря на ряд принятых на государственном уровне мер, продолжает дорожать в Казахстане. Согласно данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, то есть с 28 января по 4 февраля, цены на него выросли в среднем на 2,2%.
При этом сразу в семи городах Казахстана, в Алматы, Костанае, Уральске, Павлодаре, Петропавловске, Туркестане и в городе Қонаев, подорожание удалось остановить – здесь индекс потребительских цен равен нулю.
Однако есть и свои исключения. Так, например, в Астане за неделю цены на картофель "взлетели" сразу на 11,1%. Это притом, что именно в столице радикально подошли к сдерживанию цен, введя лимиты на продажу корнеплода, что поначалу привело к его резкому удешевлению.
Также сильно подорожал картофель в Атырау (на 7,1%), Актобе (на 5,3%) и Жезказгане (на 5,7%). Чуть менее сильный рост зафиксирован в Таразе (на 4,3%) и Талдыкоргане (на 3,1%).
|Регион
|Рост цен на картофель в Казахстане
(4 февраля 2025 года)
|Цена
|За неделю
|С начала года
|За год
|Казахстан
|₸225
|2,2%
|17,8%
|61,8%
|Астана
|₸251
|11,1%
|24,9%
|96,1%
|Алматы
|₸254
|0%
|23,9%
|91%
|Шымкент
|₸218
|0,9%
|11,2%
|41,6%
|Актау
|₸272
|0,7%
|14,3%
|74,4%
|Актобе
|₸180
|5,3%
|25,9%
|61,6%
|Атырау
|₸258
|7,1%
|20,6%
|95,5%
|Жезказган
|₸299
|5,7%
|23%
|61,6%
|Кокшетау
|₸184
|0,5%
|12,2%
|27,8%
|Караганда
|₸181
|1,1%
|11,7%
|54,7%
|Қонаев
|₸276
|0%
|11,7%
|47,6%
|Костанай
|₸190
|0%
|14,5%
|46,2%
|Кызылорда
|₸210
|1,4%
|11,7%
|57,9%
|Уральск
|₸188
|0%
|35,3%
|54,1%
|Усть-Каменогорск
|₸270
|5,1%
|22,7%
|91,5%
|Павлодар
|₸163
|0%
|16,4%
|61,4%
|Петропавловск
|₸176
|0%
|13,5%
|41,9%
|Семей
|₸231
|1,8%
|24,2%
|87,8%
|Талдыкорган
|₸264
|3,1%
|20,5%
|55,3%
|Тараз
|₸220
|4,3%
|16,4%
|51,7%
|Туркестан
|₸179
|0%
|9,8%
|34,6%
|По данным Бюро национальной статистики
В целом по состоянию на 4 февраля картофель в Казахстане стоит на 17,8% дороже, чем было в начале года, и сразу на 61,8% – чем год назад. Средняя цена за килограмм составляет 225 тенге, хотя во многих городах казахстанцы наблюдают более высокие ценники.
Напомним, ранее мы сравнивали стоимость картофеля в Казахстане и в других странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По итогам 2024 года Казахстан перестал быть страной с самыми низкими ценами на этот корнеплод, уступив это звание Беларуси.
Также заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства рассказал о том, может ли картофель подорожать до 500 тенге за килограмм.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2218487-ceny-na-kartofel-snova-rezko-vyrosli-v-astane/