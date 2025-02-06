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Цены на картофель снова резко выросли в Астане

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Деньги и картофель
Деньги и картофель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сильное подорожание картофеля завершилось сразу в семи городах Казахстана, в том числе и в Алматы. Но цены на него после снижения снова резко выросли в Астане. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Картофель, несмотря на ряд принятых на государственном уровне мер, продолжает дорожать в Казахстане. Согласно данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, то есть с 28 января по 4 февраля, цены на него выросли в среднем на 2,2%.

При этом сразу в семи городах Казахстана, в Алматы, Костанае, Уральске, Павлодаре, Петропавловске, Туркестане и в городе Қонаев, подорожание удалось остановить – здесь индекс потребительских цен равен нулю.

Однако есть и свои исключения. Так, например, в Астане за неделю цены на картофель "взлетели" сразу на 11,1%. Это притом, что именно в столице радикально подошли к сдерживанию цен, введя лимиты на продажу корнеплода, что поначалу привело к его резкому удешевлению.

Также сильно подорожал картофель в Атырау (на 7,1%), Актобе (на 5,3%) и Жезказгане (на 5,7%). Чуть менее сильный рост зафиксирован в Таразе (на 4,3%) и Талдыкоргане (на 3,1%).

Регион Рост цен на картофель в Казахстане
(4 февраля 2025 года)
Цена За неделю С начала года За год
Казахстан ₸225 2,2% 17,8% 61,8%
Астана ₸251 11,1% 24,9% 96,1%
Алматы ₸254 0% 23,9% 91%
Шымкент ₸218 0,9% 11,2% 41,6%
Актау ₸272 0,7% 14,3% 74,4%
Актобе ₸180 5,3% 25,9% 61,6%
Атырау ₸258 7,1% 20,6% 95,5%
Жезказган ₸299 5,7% 23% 61,6%
Кокшетау ₸184 0,5% 12,2% 27,8%
Караганда ₸181 1,1% 11,7% 54,7%
Қонаев ₸276 0% 11,7% 47,6%
Костанай ₸190 0% 14,5% 46,2%
Кызылорда ₸210 1,4% 11,7% 57,9%
Уральск ₸188 0% 35,3% 54,1%
Усть-Каменогорск ₸270 5,1% 22,7% 91,5%
Павлодар ₸163 0% 16,4% 61,4%
Петропавловск ₸176 0% 13,5% 41,9%
Семей ₸231 1,8% 24,2% 87,8%
Талдыкорган ₸264 3,1% 20,5% 55,3%
Тараз ₸220 4,3% 16,4% 51,7%
Туркестан ₸179 0% 9,8% 34,6%
По данным Бюро национальной статистики

В целом по состоянию на 4 февраля картофель в Казахстане стоит на 17,8% дороже, чем было в начале года, и сразу на 61,8% – чем год назад. Средняя цена за килограмм составляет 225 тенге, хотя во многих городах казахстанцы наблюдают более высокие ценники.

Напомним, ранее мы сравнивали стоимость картофеля в Казахстане и в других странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По итогам 2024 года Казахстан перестал быть страной с самыми низкими ценами на этот корнеплод, уступив это звание Беларуси.

Также заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства рассказал о том, может ли картофель подорожать до 500 тенге за килограмм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2218487-ceny-na-kartofel-snova-rezko-vyrosli-v-astane/