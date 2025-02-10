Цены на лекарства подскочили в Казахстане

В январе фармацевтическая продукция в Казахстане подорожала в среднем на 8,6%. Сильнее всего цены выросли на "Корвалол", "Канефрон Н" и "Ацикловир". Подробнее о рынке лекарств читайте на NUR.KZ.

По итогам января месячный рост цен в Казахстане достиг 1,1%, а годовая инфляция разогналась до 8,9%. Помимо продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, цены выросли и на некоторые лекарственные препараты.

Как отмечает портал EnergyProm, в среднем фармацевтическая продукция в Казахстане за год подорожала на 8,6%. Сильнее всего цены выросли в Карагандинской области – сразу на 14%. Следом идет Астана – плюс 10,9%, а замыкает тройку антилидеров область Абай – плюс 10,4%.

Наименьший рост цен наблюдался в Мангистауской (на 6,3%) и Акмолинской (на 5%) областях, а также в области Жетісу (на 4,9%). В Алматы цены выросли на 7,9% за год, а в Шымкенте – на 8,2%.

Среди отдельных товаров наиболее заметно подорожали "Корвалол" (на 30,7%), "Канефрон Н" (на 27,9%), "Ацикловир" (на 18%), ацетилсалициловая кислота (на 16,8%) и поливитамины "Мульти-табс Классик" (на 15%).

Отметились ростом цен и более распространенные препараты, такие как йод (на 9,3%), активированный уголь (на 7,9%) и парацетамол (на 7,6%). Стоит отметить, что все эти медикаменты сильно дорожали и в прошлом году.

При этом за год не изменились цены на "Эссенциале форте Н" и немного снизились на спрей "Аквалор Форте" – на 0,3%.

Рост цен на лекарства в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Одной из причин роста цен на лекарства вполне может быть импортозависимость Казахстана в этой сфере. Так, с января по ноябрь 2024 года в Казахстан завезли 30 тыс. тонн медикаментов на 1,5 млрд долларов. В натуральном выражении рост составил 13,5%, а в денежном – сразу 25,7%.

Для понимания: собственное производство провитаминов, витаминов и их производных занимает лишь 1,7% отечественного рынка, а производство антибиотиков – 20,3%. Остальные препараты ввозятся в Казахстан извне, а это значит, что на их стоимость также влияют маркетинговые, логистические и другие затраты.