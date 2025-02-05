Больше наличных денег начали снимать с карт жители и гости Казахстана

За 2024 год в Казахстане с банковских карт было снято порядка 25,4 трлн тенге – за год сумма выросла на 10,9%. При этом доля безналичных платежей почти перестала расти. Подробности читайте на NUR.KZ.

Последние годы в Казахстане активно развивались безналичные платежи. Например, за первые девять месяцев 2024 года в среднем на каждого казахстанца приходилось по 4 банковских карты, а около 86% всех транзакций по ним приходились на операции без снятия наличности.

Однако, как передает Ranking.kz, в действительности рост безналичных платежей начал замедляться, тогда как объем снятия наличных средств увеличивается.

Так, за весь 2024 год с казахстанских и иностранных платежных карточек на территории Казахстана было снято порядка 25,4 трлн тенге наличными – это сразу на 10,9% больше, чем было в 2023 году. Примечательно, что показатель рос и ранее, но гораздо медленнее: в 2023 году – на 5%, а в 2022 – на 5,3%.

В целом же последние годы доля обналичивания средств в общем обороте по картам стремительно падала. Так, в 2021 году она составляла 22,3%, в 2022 году – 17,5%, в 2023 году – 13,8%. Однако прошедший 2024 год стал исключением – показатель снизился лишь до 13,3%.

Таким образом, доля безналичных платежей почти перестала расти, достигнув 86,7% в 2024 году.

Доля снятия наличных средств. Инфографика: ranking.kz

Как отмечают эксперты, на то, что доля "безнала" в обороте фактически перестала увеличиваться, может влиять целый ряд факторов, среди которых можно назвать усилившийся контроль за мобильными переводами, а также ускорение инфляции и рост потребительских расходов в стране.

Наибольшие доли обналичивания средств между тем наблюдались в Северо-Казахстанской (29%), Восточно-Казахстанской (24,1%) областях, а также в области Ұлытау (24%).

За 2024 год "наличку" в Казахстане снимали порядка 238,4 млн раз. В среднем на одну операцию приходилось 106,4 тыс. тенге.

Выдача наличных средств в регионах. Инфографика: ranking.kz

Эксперты между тем предположили, что в 2025 году переход на безналичный расчет также может замедлиться. Не последнюю роль в этом могут сыграть новые налоговые нормы, которые планируют ввести в Казахстане, в том числе и повышение налога на добавленную стоимость (НДС).

О том, как может повлиять повышение НДС на рядовых казахстанцев, мы подробно рассказывали здесь.