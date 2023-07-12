Интерес к наличным деньгам падает восьмой год подряд в Казахстане

Купюры тенге и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более 85% от оборота по платежным картам, использованным на территории Казахстана, приходится на безналичные платежи. Где реже всего пользуются наличными деньгами, рассказали аналитики Finprom.

Казахстанцы все чаще выбирают безналичный расчет. Если по итогам 2021 года доля "безнала" составляла 77,7% от общего оборота по платежным картам, то в 2022 году она достигла 82,5%. А по итогам пяти месяцев текущего года этот показатель вырос до 85,4%.

В целом, как отмечают аналитики, рост в сегменте безналичных платежей наблюдается уже восьмой год подряд.

Безналичные платежи в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

За январь-май текущего года объем безналичных платежей с использованием платежных карточек на территории Казахстана составил 51,2 трлн тенге – это на 45,4% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Объем безналичных платежей в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Где чаще всего пользуются "безналом"

Стоит отметить, что не везде казахстанцы одинаково предпочитают безналичный расчет. В зависимости от региона доля таких платежей может варьироваться от 70% до 91%.

Наименьший интерес к наличным деньгам наблюдается в Алматы – 91,2% от оборота по платежным картам здесь составили безналичные платежи. Более того, на мегаполис приходится почти половина всего объема "безнала", потраченного на территории Казахстана – 24,8 трлн тенге за январь-май текущего года.

Следом по уровню "безналичности" идут Астана (85,9%) и Жетысуская область (84,4%). Стоит отметить, что на столицу приходится примерно 5,6 трлн тенге, потраченных безналичными платежами за первые пять месяцев 2023 года.

В Шымкенте этот показатель составил 83,6%, а его доля – более 3,1 трлн тенге.

Меньше всего безналичных платежей прошло в Улытауской (269 млрд тенге), Северо-Казахстанской (395,7 млрд тенге) и Жетысуской (421,4 млрд тенге) областях.

При этом СКО отметилась самым большим интересом к наличным деньгам и, соответственно, наиболее низкой долей "безнала" – всего 69,6%.

Безналичные платежи в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Безналичный расчет казахстанцы, как правило, проводят через мобильные телефоны и интернет. На них пришлось почти 42,2 трлн тенге из всего объема платежей.

Следом идут POS-терминалы с объемом в 7,5 трлн тенге, а на QR-коды пришлось лишь чуть более 1,4 трлн тенге. Через банкоматы и другие устройства за пять месяцев 2023 года прошло лишь 35 и 0,1 млрд тенге соответственно.

Как платят казахстанцы. Инфографика: finprom.kz

Очевидно, что с каждым годом все больше жителей и гостей страны предпочитают пользоваться безналичными платежами. Они просты и удобны, а расчет происходит автоматически.

Тем не менее многие казахстанцы по-прежнему используют наличные деньги, и причины этому бывают разные, например, отсутствие интернета или простая привычка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028346-interes-k-nalichnym-dengam-padaet-vosmoy-god-podryad-v-kazahstane/