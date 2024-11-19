Где в Казахстане стали чаще использовать наличные деньги

Население Казахстана активно переходит на безналичный расчет. Однако в отдельных регионах граждане стали чаще использовать наличные деньги. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ За девять месяцев объем безналичных операций в Казахстане вырос на 15% до 117,1 трлн тенге, при этом объем обналичивания увеличился на 11,1% до 18,5 трлн тенге.

Количество активных пользователей онлайн-банкинга достигло 24,8 млн человек, а в обращении находится около 80 млн платежных карт.

Доля безналичных платежей в некоторых крупных городах снизилась, но выросла в регионах, ранее предпочитавших наличные, что привело к сокращению разрыва между лидерами и аутсайдерами в этой сфере.

Безналичный расчет стал для казахстанцев привычным делом. Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), за девять месяцев общий объем безналичных операций в обороте по платежным картам достиг 117,1 трлн тенге.

Это сразу на 15% больше, чем было годом ранее. Всего было проведено более 9,2 млрд транзакций.

Суммарный объем обналичиваний за отчетный период между тем составил 18,5 трлн тенге против 16,6 трлн годом ранее. Здесь рост составил 11,1%.

При этом "средний чек" одной операции по безналичным транзакциям вырос с 12,6 до 13,1 тыс. тенге, а по снятию в банкоматах – с 97,2 до 111,7 тыс. тенге.

Безналичные платежи в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Примечательно, что в Казахстане растет не только объем безналичных операций, но и количество активных пользователей онлайн-сервисов банков – до 24,8 млн человек.

При этом в обращении сейчас насчитывается порядка 80 млн платежных карточек, то есть примерно по 4 карточки на человека.

Впрочем, стоит учесть, что в зависимости от региона этот показатель сильно отличается. Например, если взять в учет только дебетовые карточки, то больше всех их насчитывается в Алматы – почти по семь на человека.

Для понимания: в Астане на душу населения приходится 3,5 карточки, в Шымкенте – чуть больше трех карточек, а в Туркестанской области вообще на человека приходится менее двух дебитных банковских карточек.

Количество карточек на душу населения. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Пока большая часть "безнала" приходится на оплату в интернете, но ее доля в 2024 году упала до 80,5%. Также снизилась доля POS-терминалов (до 9,6%).

Зато стремительно растут QR-коды – если в прошлом году на них приходилось 5,2% безналичных платежей, то теперь – 9,9%. В деньгах показатель вырос с 5,3 трлн до 11,5 трлн тенге.

В будущем, скорее всего, их популярность будет лишь расти, особенно с учетом запуска системы межбанковских QR-платежей, в которой будут принимать участие разные казахстанские банки.

Какие безналичные операции проводят казахстанцы. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Интересно, что на этом фоне в Алматы наблюдается снижение доли безналичных платежей от оборота по платежным картам – население мегаполиса стало чаще обналичивать деньги. Однако крупнейший город страны по-прежнему остается регионом с самой высокой долей безналичных расчетов – выше 90%.

Аналогичная картина наблюдается также в Астане, Шымкенте и трех новых регионах страны: областях Абай, Жетісу и Ұлытау. Еще снижение "безнала" наблюдается в Атырауской и Мангистауской областях.

Впрочем, доля безналичных операций по стране сохранилась на том же уровне, что и годом ранее – 86%. И это заслуга регионов, где "традиционно" предпочитали наличные деньги.

Так, например, резкий рост безналичных транзакций в обороте по платежным картам наблюдается в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Также повышение "безнала" фиксируется в Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областях.

Безналичные платежи в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Таким образом, можно отметить, что теперь рост безналичных платежей происходит в первую очередь за счет менее развитых в этом плане регионов. На текущий момент разрыв между "лидерами" и "аутсайдерами" по безналичным расчетам за год сократился с 23 до 21 процентного пункта. Дальнейшее сокращение будет зависеть от экономической ситуации в стране.