"Еще идет обсуждение": Нацбанк – о планах на случай инфляции на фоне повышения НДС

Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов в кулуарах сената рассказал, как они собираются сдерживать инфляцию после повышения НДС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты в ходе беседы с представителем Нацбанка отметили, что сейчас складывается некий конфликт интересов с правительством: президент поручил Нацбанку удерживать инфляцию, а правительство ее еще больше разгонит налогами.

Однако зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов с таким утверждением не согласен.

"Это (снижение инфляции - прим. ред.) - совместная работа правительства и Нацбанка. Она не может быть как противовес на чаше весов: когда один усиливает, а другой послабляет. Поэтому глава государства сказал, что надо сократить расходы, оптимизировать их - и тем самым направлять их только на насущные, важные дела. Тот процесс, который сейчас был запущен, правительство и Нацбанк будут усиливать", - указал он.

Говоря о возможном влиянии повышения НДС на инфляцию, он подчеркнул, что сначала надо "понять, на какой процент будет рост - 16 или 20%".

"Сейчас еще идет обсуждение. Серик Жумангарин (министр нацэкономики и заместитель премьер-министра - прим. ред.) тоже озвучил: если здесь поднимаем, то здесь сделаем поблажку для бизнеса. Будем делать экономические расчеты исходя из того, какой механизм будет принят.

Не видим (конфликта интересов - прим. ред.). Надо смотреть противовес на чаше весов - расходная и доходная части. Они должны быть сбалансированы, а не только так, что расходная часть большая, а доходная - маленькая, и компенсируется за счет Нацфонда", - резюмировал Берик Шолпанкулов.

Отметим, что накануне на брифинге в правительстве заместителя премьера Серика Жумангарина спросили, насколько повысятся цены на продукты и прочие товары в Казахстане после повышения ставки НДС. Министр заявил, что казахстанцев ждет повышение цен и оно неизбежно.

При этом год назад премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут.

Недавно вице-премьер Канат Бозумбаев прокомментировал информацию о том, что в правительстве Казахстана недавно обсуждали повышение ставки НДС с 12 до 20%.

28 января премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Глава МНЭ Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили, однако она обсуждается в районе 16-20%.

О том, что рост ставки налога на добавленную стоимость и снижение порога до 15 млн тенге может оказать влияние на население из-за роста цен на товары и услуги, уверены и эксперты.

Также в Казахстане хотят отменить льготу по уплате НДС при продаже жилья. Такие меры, как считают эксперты, заставят строительные компании повышать цены для покупателей.