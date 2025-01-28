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Казахстанцев ждет повышение цен после поднятия НДС, заявил Жумангарин

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Қазақ тілінде оқу
Женщина высыпает из кошелька монеты на фоне калькулятора
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в правительстве зампремьера Серика Жумангарина спросили, насколько повысятся цены на продукты и прочие товары в Казахстане после повышения ставки НДС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Безусловно повлияет (на повышение цен - прим.авт.), в разных отраслях по-разному. Мы считали, что повышение ставки в среднюю нагрузку на предприятие даст всего 4% - на само предприятие в зачете, но конечный потребитель безусловно ощутит на себе повышение цен. Оно будет.

Мы коридор инфляции считали - увеличение может быть до 4,5%. Это увеличение нам надо нивелировать тем, что эти дополнительные финресурсы должны пойти на развитие реального сектора экономики. Это сложная экономика, это экономика простых вещей и т.д. Но казахстанский бизнес станет более конкурентоспособным благодаря тому, что ставка выровняется, возврат НДС у него вырастет при экспорте. Все модели показывают, что повышение будет краткосрочным", - заявил Жумангарин.

Он добавил, что для социально-уязвимых слоев населения повышение цен собираются нивелировать.

Напомним, год назад премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут.

Недавно вице-премьер Канат Бозумбаев прокомментировал информацию о том, что в правительстве Казахстана недавно обсуждали повышение ставки НДС с 12 до 20%.

Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Глава МНЭ Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили, однако она обсуждается в районе 16-20%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215893-kazahstancev-zhdet-povyshenie-cen-posle-podnyatiya-nds-zayavil-zhumangarin/

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