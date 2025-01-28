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Запрет на вывоз картофеля ввели в Казахстане

Опубликовано:

Картошка
Картофель. Иллюстративное фото: enginakyurt11 / Getty Images

В Казахстане вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства о запрете вывоза картофеля из Казахстана, передает NUR.KZ. Запрет не распространяется на страны ЕАЭС.

В Казахстане запретили вывоз картофеля. Приказ "О некоторых вопросах вывоза картофеля с территории Республики Казахстан" был размещен на сайте эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде. Запрет будет действовать сроком на шесть месяцев.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз картофеля свежего или охлажденного с территории РК всеми видами транспорта, за исключением вывоза в государства - члены ЕАЭС", - говорится в документе.

19 января стало известно, что в Казахстане принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

После этого заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, и прокомментировал вероятность повышения цены на картофель до 500 тенге.

Кроме того, о снижении цен на картофель в Казахстане заявили в Минторговли. По данным ведомства, средняя цена за килограмм - 322 тенге. Однако как узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего - можно узнать здесь.

Также в Астане вводили временные ограничения на продажу картофеля - его выдавали по 5 кг в одни руки. Но накануне в акимате столицы заявили, что ограничения сняты.

Кроме того, в акимате Алматы сообщили, что в мегаполисе не наблюдается дефицита картофеля и ажиотажа вокруг него.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2215872-zapret-na-vyvoz-kartofelya-vveli-v-kazahstane/

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