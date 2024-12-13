Расходы казахстанцев растут быстрее их доходов

Денежные расходы в Казахстане за квартал выросли на 4,82% и достигли 295 940 тенге на душу населения. Половина этой суммы уходит на покупку продовольственных товаров. Подробности читайте на NUR.KZ.

В третьем квартале 2024 года, согласно данным Бюро национальной статистики, денежные доходы на душу населения в Казахстане достигли 335 975 тенге, или почти по 112 тыс. тенге в месяц. Данный показатель на 1,69% больше того, что был в предыдущем квартале.

При подсчете денежных доходов аналитики использовали полученную из опросов информацию не только о зарплатах, но также учли пенсии, пособия, стипендии, алименты и прочие денежные поступления. Их общую сумму поделили на количество всех казахстанцев, даже тех, у которых нет доходов.

Денежные доходы в среднем на душу населения

(3 квартал 2024 года) Работа по найму ₸220 512 Самозанятость и предпринимательская деятельность ₸31 975 Пенсии ₸55 557 Пособия ₸12 867 АСП и жилищная помощь ₸91 Стипендии ₸1 352 Материальная помощь близких и алименты ₸7 969 Доход от собственности ₸1 379 Прочие денежные поступления ₸4 273 Денежные доходы, всего ₸335 975 По данным Бюро национальной статистики

Важно учесть, что за квартал выросли не только доходы населения, но и расходы, причем гораздо сильнее. Сумма денежных расходов на душу населения в третьем квартале достигла 295 940 тенге, что на 4,82% больше, чем было во втором квартале 2024 года.

Большая часть средств ушла на потребительские расходы – 271 539 тенге за три месяца. За квартал этот показатель вырос на 5,96%, а за год – сразу на 8,66%.

Незначительная доля средств пошла на материальную помощь родственникам и алименты (5 071 тенге), на погашение долгов и кредитов (18 711 тенге), а также на налоги и другие обязательные платежи (619 тенге).

Что касается потребительских расходов, то они делятся на три основные группы:

продовольственные товары – 148 026 тенге ;

; непродовольственные товары – 70 896 тенге ;

; платные услуги – 52 617 тенге.

Если проанализировать расходы на продовольствие, то окажется, что больше всего денег казахстанцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки (135 160 тенге). Это на 1,52% больше, чем было во втором квартале и на 6,73% прошлогоднего показателя.

Расходы на питание вне дома составили 6 145 тенге в среднем на душу населения, на алкоголь – 1 772 тенге, а на табачные изделия – 4 519 тенге.

Денежные расходы на душу населения

(3 квартал 2024 года) Продовольственные товары ₸148 026 Непродовольственные товары ₸70 896 Платные услуги ₸52 617 Материальная помощь близким и алименты ₸5 071 Налоги, платежи и другие выплаты ₸619 Погашение кредита и долга ₸18 711 Денежные расходы, всего ₸295 940 По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что расходы казахстанцев растут быстрее, чем их доходы. Не последнюю роль в этом играет и текущая инфляция, которая неоднократно ускорялась в 2024 году.

Также следует учесть, что указанные суммы не касаются каждого казахстанца. При их определении учитывается все население страны. Например, при подсчете расходов на алкоголь берут во внимание даже тех граждан, которые его не употребляют. Таким образом и получаются "небольшие" суммы доходов и расходов.