Сколько тратят на коммуналку казахстанцы и жители других стран

Коммунальные услуги дорожают в Казахстане. Однако пока расходы на них остаются невысокими по сравнению с затратами на коммуналку жителей других стран. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент Казахстан является лидером по росту цен на коммунальные услуги в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Однако, даже учитывая данный факт, жители страны тратят на их оплату относительно небольшую часть своих зарплат.

Как сообщает портал EnergyProm, во втором квартале 2024 года казахстанцы тратят на коммуналку, содержание жилья и ремонт в среднем по 15,6 тыс. тенге в месяц, что составляет лишь 5% от общих расходов.

Интересно, что иностранные источники дают показатель выше – 9,7%. Правда, при подсчете учитывались не среднедушевые доходы, а доля от средней зарплаты, которую получают казахстанцы "на руки" (283 тыс. тенге).

Примечательно, что расходы казахстанцев на комуслуги оказались самыми низкими среди других стран на постсоветском пространстве. Исключением стал только Узбекистан, где зафиксирована такая же доля расходов от "чистой" среднемесячной зарплаты.

Далее по нарастающей идут Беларусь (10,6%), Азербайджан (12,9%) и Грузия (14,1%).

В Литве расходы на коммуналку составили 15,4%, в России – 16,5%, в Эстонии – 18,6%, а в Украине – 20,4%. В тройке лидеров оказались Армения – 21,7%, Латвия – 25,6% и Молдова – 36% от средней по стране зарплаты после вычета налогов и социальных платежей.

Доля расходов на комунальные услуги в разных странах. Инфографика: energyprom.kz

Интересно, что показатели Казахстана в целом очень похожи на те, что зафиксированы в развитых странах, таких как Великобритания (10,1%) и Германия (10,6%). Больше всех приходится платить за коммунальные услуги жителям Кубы – 98,4% от среднемесячной зарплаты "на руки".

Таким образом, как отечественные, так и иностранные источники подтверждают тот факт, что расходы граждан на коммунальные услуги в Казахстане не являются "неподъемными".

Впрочем, для некоторых жителей текущие тарифы все равно могут сильно ударить по семейному бюджету. Для них существуют различные меры поддержки, о которых мы рассказывали здесь.