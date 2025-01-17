Подорожают ли автомобили в 2025 году в Казахстане, рассказал эксперт

Цены на новые и подержанные автомобили могут оказаться стабильными в 2025 году, считает эксперт. О том, какие факторы могут повлиять на колебание их стоимости, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По мнению эксперта, цены на новые и подержанные автомобили в Казахстане в 2025 году могут оставаться стабильными при условии стабильности валютного рынка и отсутствия регуляторных изменений.

В 2024 году казахстанцы чаще всего покупали автомобили стоимостью свыше 15 млн тенге , при этом наблюдалось снижение продаж в сегменте от 7 до 11 млн тенге и сокращение продаж бюджетных авто.

, при этом наблюдалось снижение продаж в сегменте и сокращение продаж бюджетных авто. Изменения в правилах ввоза автомобилей, принятые 1 декабря 2024 года, могут привести к значительному росту цен на автомобили (потенциально на 60-70%) и укреплению позиций официальных дилеров и отечественных производителей.

Цены на легковые автомобили в 2025 году должны будут сохранить стабильность.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство Autoreport, такое мнение озвучил Артур Мискарян, директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка. Он также отмечает, что спрос на автомобили в Казахстане остается довольно высоким, а "игрокам" на данном рынке есть куда расти.

"При стабильной ситуации на валютном рынке и отсутствии регуляторных маневров сохранится почва для стабильных цен на новые автомобили.

На рынке подержанных машин не будет пикирования.

Однако из-за расширяющегося выбора новых автомобилей в бюджетном сегменте и увеличения предложений различных финансовых инструментов возможно некоторое снижение цен на рынке машин с пробегом", – считает эксперт.

При этом сообщается, что в 2024 году чаще всего казахстанцы приобретали новые автомобили стоимостью свыше 15 млн тенге. А объемы продаж машин по цене от 7 до 11 млн тенге оказались ниже.

Также сообщается о сокращении продаж бюджетных авто.

Покупка авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Что изменится для авторынка в 2025 году

Ранее озвученные планы по упрощению покупки автомобилей в кредит, согласно которым до 31 декабря 2026 года будет исключено требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика при оформлении займа на покупку автомобиля, могут поддержать авторынок.

Однако есть и некоторые опасения по поводу возможного подорожания машин.

Они связаны с принятыми 1 декабря 2024 года поправками в правила ввоза автомобилей в Казахстан: физлица могут ввозить только один автомобиль в год, а юрлица – только по одобрению типа транспортного средства.

Как отмечают аналитики, подобные изменения могут привести к значительному росту цен на автомобили, потенциально на 60-70%, и укреплению позиций официальных дилеров и отечественных производителей.

Все из-за того, что при покупке авто не в автосалоне казахстанцы могут заплатить 48% от стоимости машины при растаможке, а также утильсбор и первичную регистрацию.

Ранее мы рассказывали, на сколько выросло количество старых автомобилей в Казахстане.

Также стали известны причины, по которым выросли цены на авто отечественной сборки.

А также ранее другой эксперт предложил отказаться от транспортного налога в Казахстане.