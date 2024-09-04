Из-за чего вырос средний чек на автомобили отечественной сборки в Казахстане

За год средний чек на новые отечественные авто в Казахстане сильно вырос. Как сообщили аналитики, причина кроется в том, что покупатели выбирали более дорогие модели. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, за последний год в Казахстане сильно вырос средний чек на новые автомобили отечественной сборки – сразу на 28,6%. При этом только за август прирост составил 3%.

Как заявили в Казахстанском автомобильном союзе (КАО), этот рост не связан с подорожанием автомобилей в стране. На деле средний чек увеличился, потому что покупатели стали выбирать новые модели и модели с улучшенными комплектациями. Например, по данным КАО, в июне средний чек на отечественные легковые автомобили вырос сразу на 4%, а средняя стоимость купленного автомобиля составила 13,2 млн тенге.

Это доказывается и статистикой. Так, в июне продажи бюджетных авто, чья стоимость варьируется от 7 до 11 млн тенге, снизились сразу на 15%. В то же время спрос на машины в ценовой категории от 15 до 20 млн тенге вырос на 3%, а продажи авто дороже 20 млн тенге увеличились на 2%.

Как отметила президент ҚАО Анар Макашева, средний чек является доказательством не роста цен, а изменения структуры спроса.

"Покупатели все чаще выбирают автомобили с улучшенными характеристиками. Люди предпочитают модели с новейшими технологиями, включая системы безопасности, продвинутые мультимедийные комплексы и современные двигатели.

Это говорит о том, что казахстанцы ценят функциональность, безопасность и комфорт, который предоставляют эти автомобили, что, в свою очередь, отражается на росте среднего чека", – отметила Анар Макашева.

Напомним, ранее эксперты подробно рассказывали о том, стоит ли казахстанцам ждать серьезного роста цен на автомобильном рынке страны.