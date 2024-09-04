Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Из-за чего вырос средний чек на автомобили отечественной сборки в Казахстане

Опубликовано:

Машины стоят на стоянке
Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia/Getty Images

За год средний чек на новые отечественные авто в Казахстане сильно вырос. Как сообщили аналитики, причина кроется в том, что покупатели выбирали более дорогие модели. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, за последний год в Казахстане сильно вырос средний чек на новые автомобили отечественной сборки – сразу на 28,6%. При этом только за август прирост составил 3%.

Как заявили в Казахстанском автомобильном союзе (КАО), этот рост не связан с подорожанием автомобилей в стране. На деле средний чек увеличился, потому что покупатели стали выбирать новые модели и модели с улучшенными комплектациями. Например, по данным КАО, в июне средний чек на отечественные легковые автомобили вырос сразу на 4%, а средняя стоимость купленного автомобиля составила 13,2 млн тенге.

Это доказывается и статистикой. Так, в июне продажи бюджетных авто, чья стоимость варьируется от 7 до 11 млн тенге, снизились сразу на 15%. В то же время спрос на машины в ценовой категории от 15 до 20 млн тенге вырос на 3%, а продажи авто дороже 20 млн тенге увеличились на 2%.

Как отметила президент ҚАО Анар Макашева, средний чек является доказательством не роста цен, а изменения структуры спроса.

"Покупатели все чаще выбирают автомобили с улучшенными характеристиками. Люди предпочитают модели с новейшими технологиями, включая системы безопасности, продвинутые мультимедийные комплексы и современные двигатели.

Это говорит о том, что казахстанцы ценят функциональность, безопасность и комфорт, который предоставляют эти автомобили, что, в свою очередь, отражается на росте среднего чека", – отметила Анар Макашева.

Напомним, ранее эксперты подробно рассказывали о том, стоит ли казахстанцам ждать серьезного роста цен на автомобильном рынке страны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2157058-iz-za-chego-vyros-sredniy-chek-na-avtomobili-otechestvennoy-sborki-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie