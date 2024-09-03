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Отечественные автомобили сильно подорожали в Казахстане

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Новые автомобили стоят на стоянке
Новые автомобили. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

В Казахстане сильно подорожали новые автомобили отечественной сборки. Годовой рост цен по итогам августа превысил 28%. О том, как росла средняя стоимость "легковушек", читайте в материале NUR.KZ.

Общая инфляция в Казахстане по итогам августа установилась на уровне 8,4% – это на 0,2 процентных пункта ниже, чем было месяцем ранее. Однако это не значит, что в стране началось снижение цен – многие товары и услуги продолжают дорожать.

Это касается и легковых автомобилей. Согласно данным информационной аналитической системы Бюро национальной статистики "Талдау", в августе средняя стоимость новых авто отечественной сборки выросла сразу на 3% за месяц. Притом, что в целом непродовольственные товары за это же время подорожали лишь на 0,8%.

Стоит отметить, что августовский показатель не является самым большим. В июне отечественные легковушки в среднем подорожали на 7,3%, в январе – на 6,7%, а в ноябре 2023 года – вообще на 9,4%. При этом в марте и апреле текущего года цены незначительно падали – на 2,4% и 4,8% соответственно.

Рост цен на легковые автомобили отечественной сборки
Рост цен на легковые автомобили отечественной сборки. Данные: Информационная аналитическая система "Талдау"

С учетом таких месячных показателей получился и внушительный годовой рост. Так, легковые автомобили отечественной сборки в Казахстане теперь стоят сразу на 28,6% дороже, чем год назад.

Для сравнения: по итогам августа новые импортные автомобили в Казахстане в среднем подорожали лишь на 1,5% за месяц, а в годовом разрезе и вовсе стали дешевле – на 1,8%.

Вполне возможно, что цены на новые автомобили являются одной из причин старения автопарка страны. Напомним, большая часть зарегистрированных транспортных средств в стране – старше 10 лет. А согласно последним данным Бюро национальной статистики, лишь у 6,2% машин возраст не превышает трех лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2156373-otechestvennye-avtomobili-silno-podorozhali-v-kazahstane/

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