Подорожают ли автомобили из-за новых правил ввоза в Казахстане

В Казахстане борются с серым импортом автомобилей. При этом некоторые меры были введены пару лет назад, но не применялись. Как это отразится на рыночной стоимости легковых машин, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане с 1 декабря 2023 года изменились правила ввоза автомобилей: физлица могут ввозить только один автомобиль в год, а юрлица - только по одобрению типа транспортного средства.

Новые правила также предусматривают повышение ставок растаможки до 48% и ограничения на использование ввезенных авто в коммерческих целях.

По мнению Telegram-канала Свидетель.kz, эти изменения могут привести к значительному росту цен на автомобили, потенциально на 60-70%, и укреплению позиций официальных дилеров и отечественных производителей.

С 1 декабря в Казахстане изменились правила ввоза автомобилей: физлица могут привезти только один автомобиль в год по свидетельству о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а юрлица – только по одобрению типа транспортного средства (ОТТС).

При этом отмечалось, что эти нормы были приняты в 2015-2017 годах, но просто не применялись. А теперь эти ограничения не затронут обычных граждан, но направлены на "серых дилеров". Так, глава Минпромстроя сообщал о примерах, когда один человек ввозил 793 авто в Казахстан.

Однако, как сообщает Telegram-канал Свидетель.kz, ввоз авто в страну и их стоимость могут возрасти в несколько раз.

Почему цены возрастут

Как указывается в источнике, помимо правил ввоза одного авто в год, с 1 декабря также действуют следующие условия:

растаможка – автомобиль считается товаром для личного пользования (приказ Минфина от 2015 года), а ставки могут оказаться на уровне 48% (что выше текущих 15%), но минимум от 3,5 до 20 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя (чем дороже автомобиль, тем дороже растаможка). Исключением являются электромобили, некоторые коммерческие авто и мототехника;

рабочего объема двигателя (чем дороже автомобиль, тем дороже растаможка). Исключением являются электромобили, некоторые коммерческие авто и мототехника; использование авто – ввозить можно только одно авто в личных целях и его нельзя будет использовать в коммерческих целях (решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2017 года). Но можно, если зарегистрироваться в качестве ИП или официально сдавать его в аренду (с уплатой налогов);

юридические лица – могут импортировать сколько угодно, но только по ОТТС, а таможенные пошлины остаются прежними (15% плюс 12% НДС).

То есть эти условия уже формально действовали в рамках ранее принятых документов, но только в декабре 2024 года стали применяться на практике.

"Сложно сказать, почему об этих нормах в правительстве вспомнили только сейчас. В СМИ появились версии, что под видом поддержки отечественного автопрома лоббируются интересы официальных дилеров импортных авто.

Ведь получается, что для покупки авто не в салоне придется заплатить 48% от стоимости + утильсбор + первичная регистрация. То есть стоимость авто может вырасти на 60-70%.

Поэтому, учитывая нюансы казахстанского бизнеса, открытым пока остается вопрос – на сколько вырастут цены у официальных дилеров и отечественных производителей после того, как они, по сути, станут монополистами рынка?", – отмечают в источнике.

Ранее эксперты Казахстана дали прогноз по поводу возможного роста цен на автомобили из-за повышения ставки утильсбора в России.

Также аналитики сообщили, что 3 из 5 авто ввозятся в страну по "серым" схемам.