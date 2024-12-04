Подорожают ли автомобили из-за новых правил ввоза в Казахстане

В Казахстане борются с серым импортом автомобилей. При этом некоторые меры были введены пару лет назад, но не применялись. Как это отразится на рыночной стоимости легковых машин, читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане с 1 декабря 2023 года изменились правила ввоза автомобилей: физлица могут ввозить только один автомобиль в год, а юрлица - только по одобрению типа транспортного средства.
- Новые правила также предусматривают повышение ставок растаможки до 48% и ограничения на использование ввезенных авто в коммерческих целях.
- По мнению Telegram-канала Свидетель.kz, эти изменения могут привести к значительному росту цен на автомобили, потенциально на 60-70%, и укреплению позиций официальных дилеров и отечественных производителей.
С 1 декабря в Казахстане изменились правила ввоза автомобилей: физлица могут привезти только один автомобиль в год по свидетельству о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а юрлица – только по одобрению типа транспортного средства (ОТТС).
При этом отмечалось, что эти нормы были приняты в 2015-2017 годах, но просто не применялись. А теперь эти ограничения не затронут обычных граждан, но направлены на "серых дилеров". Так, глава Минпромстроя сообщал о примерах, когда один человек ввозил 793 авто в Казахстан.
Однако, как сообщает Telegram-канал Свидетель.kz, ввоз авто в страну и их стоимость могут возрасти в несколько раз.
Почему цены возрастут
Как указывается в источнике, помимо правил ввоза одного авто в год, с 1 декабря также действуют следующие условия:
- растаможка – автомобиль считается товаром для личного пользования (приказ Минфина от 2015 года), а ставки могут оказаться на уровне 48% (что выше текущих 15%), но минимум от 3,5 до 20 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя (чем дороже автомобиль, тем дороже растаможка). Исключением являются электромобили, некоторые коммерческие авто и мототехника;
- использование авто – ввозить можно только одно авто в личных целях и его нельзя будет использовать в коммерческих целях (решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2017 года). Но можно, если зарегистрироваться в качестве ИП или официально сдавать его в аренду (с уплатой налогов);
- юридические лица – могут импортировать сколько угодно, но только по ОТТС, а таможенные пошлины остаются прежними (15% плюс 12% НДС).
То есть эти условия уже формально действовали в рамках ранее принятых документов, но только в декабре 2024 года стали применяться на практике.
"Сложно сказать, почему об этих нормах в правительстве вспомнили только сейчас. В СМИ появились версии, что под видом поддержки отечественного автопрома лоббируются интересы официальных дилеров импортных авто.
Ведь получается, что для покупки авто не в салоне придется заплатить 48% от стоимости + утильсбор + первичная регистрация. То есть стоимость авто может вырасти на 60-70%.
Поэтому, учитывая нюансы казахстанского бизнеса, открытым пока остается вопрос – на сколько вырастут цены у официальных дилеров и отечественных производителей после того, как они, по сути, станут монополистами рынка?", – отмечают в источнике.
Ранее эксперты Казахстана дали прогноз по поводу возможного роста цен на автомобили из-за повышения ставки утильсбора в России.
Также аналитики сообщили, что 3 из 5 авто ввозятся в страну по "серым" схемам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2196035-podorozhayut-li-avtomobili-iz-za-novyh-pravil-vvoza-v-kazahstane/