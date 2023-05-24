Сколько должники платят за услуги частных судебных исполнителей в Казахстане

Деньги и молоток судьи. Иллюстративное фото: freepik.com/Racool_studio

Столкнувшись с просрочкой, важно не довести долг до суда. В противном случае можно не только лишиться имущества, но и понести дополнительные расходы. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

На казахстанцев могут подать в суд банки и микрофинансовые организации, если заемщики отказываются платить за свои кредиты, избегая возможностей для урегулирования долга.

Также подать иск могут и физлица за задолженности по расписке, алиментам и прочим обстоятельствам. И если суд вынесет решение в пользу истца (кредитора), то возврат долга поручается частным судебным исполнителям (ЧСИ).

О том, кто и сколько должен будет заплатить за их услуги, рассказали в Министерстве юстиции РК.

Кто заплатит за ЧСИ

Согласно сообщению ведомства, вопрос оплаты услуг частных судебных исполнителей закреплен в статье 118 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Закон указывает, что оплата деятельности ЧСИ производится в рамках исполнительного производства за счет средств должника.

При этом размер платежа может составить от 3% до 25% в зависимости от категории дела и суммы взыскания. Предельная сумма за услуги судоисполнителя может составить 10 000 МРП или 34 500 000 тенге на 2023 год.

Так, согласно постановлению правительства "Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя", установлены следующие тарифы.

Таблица тарифов ЧСИ в зависимости от суммы взыскания: NUR.KZ

"К примеру, при взыскании 2 млн тенге оплата составляет 15%, то есть 300 тысяч тенге, а по небольшим суммам, как штраф и налоги, – 25%.

По документам неимущественного характера, (порядок общения с ребенком, выселение, наложение или снятие ареста по определению суда и др.) оплата деятельности ЧСИ устанавливается в месячных расчетных показателях", – указывается в сообщении ведомства.

Например, в МРП услуги оцениваются при:

выселении, вселении или обязании должника совершить (не совершать) определенные действия – 50 МРП или 172 500 тенге на 2023 год (юрлица – вдвое больше);

на 2023 год (юрлица – вдвое больше); обеспечении иска, освобождении имущества от ареста и в случае иных исполнительных документов – 10 МРП или 34 500 тенге для физлиц (юрлица – вдвое больше). Оплата может быть возложена на одну из сторон в зависимости от вида иска и его удовлетворения;

для физлиц (юрлица – вдвое больше). Оплата может быть возложена на одну из сторон в зависимости от вида иска и его удовлетворения; вопросах о порядке общения с ребенком – 20 МРП или 69 000 тенге ежемесячно. При этом оплата услуги ЧСИ делится поровну между взыскателем и должником;

ежемесячно. При этом оплата услуги ЧСИ делится поровну между взыскателем и должником; делах, касающихся алиментов и возмещения вреда здоровью – 1 МРП или 3 450 тенге ежеквартально от той суммы, которая должна быть взыскана с неплательщика.

Изменять установленные размеры сумм оплаты за свою деятельность они не могут. При этом сообщается, что сами судоисполнители также несут определенные расходы.

Расходы ЧСИ

В список расходов ЧСИ входят:

содержание места работы в виде покупки или аренды конторы, оборудования, ремонта и обслуживания (включая коммуналку и охрану), создания рабочих мест и выдачи заработных плат помощникам;

членские взносы в региональную палату частных судебных исполнителей;

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности;

налоги и другие обязательные платежи в бюджет;

обеспечение сохранности архива конторы;

другие расходы, связанные с организационно-хозяйственным, транспортным и техническим обеспечением своей деятельности.

А все оставшиеся после этих расходов средства остаются в распоряжении ЧСИ и могут быть потрачены по его усмотрению.

Ранее мы рассказывали, кто может стать частным судебным исполнителем в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2021886-skolko-dolzhniki-platyat-za-uslugi-chastnogo-sudebnogo-ispolnitelya-v-kazahstane/