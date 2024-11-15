50 млн тенге взыскали с частного судебного исполнителя в Костанае

В Костанае с частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге, признав одну часть суммы неосновательным обогащением, а другую - неустойкой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в рамках исполнительного производства должник произвел перечисления на счет ЧСИ в размере 46 млн тенге.

В мае текущего года исполнительное производство было прекращено ввиду полного исполнения исполнительного документа. Однако до настоящего времени частный судебный исполнитель не направил вышеуказанную сумму взыскателю.

Исходя из норм действующего законодательства, лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

"Вместе с тем суду не предоставлено доказательств того, что ЧСИ не мог по техническим причинам передать средства взыскателю. Таким образом, доказательств, опровергающих требования истца, ответчиком не предоставлено и требование о взыскании суммы 46 млн тенге подлежит удовлетворению", - уточнили в суде.

Костанайский городской суд взыскал с частного судебного исполнителя в пользу истца сумму неосновательного обогащения в размере 46 млн тенге и неустойку в размере 4 млн тенге.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно о частном судебном исполнителе из Шымкента, который присваивал деньги должника. Его исключили из Республиканской палаты ЧСИ. По данным следствия, он присвоил более полумиллиона тенге, предназначенных для выплаты задолженности.

А в Алматы привлекли к ответственности 50 частных судебных исполнителей, которые не принимали меры в отношении более 1000 должников. Нарушения повлекли длительное уклонение должников от исполнения судебных актов и непоступление средств в бюджет.