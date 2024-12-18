"Превышают свои полномочия": в Казахстане запустили петицию о запрете частных судебных исполнителей

В Казахстане предложили запретить работу частных судебных исполнителей. Петиция с таким предложением была опубликована на сайте E-Petition.kz, передает NUR.KZ.

На сайте опубликована петиция с предложением о запрете института частных судебных исполнителей в Казахстане. Автором петиция указан "Мужской альянс Казахстана", а получателем — Министерство юстиции РК.

Авторы петиции "ставят под сомнение беспристрастность ЧСИ".

"Коммерческий интерес ЧСИ подрывает основы правосудия. ЧСИ нацелены на извлечение прибыли, что часто приводит к нарушению прав наиболее уязвимых граждан, включая пенсионеров, инвалидов и малоимущих.

Частные судебные исполнители нередко превышают свои полномочия, что ведет к несправедливым изъятиям имущества и нарушению прав человека. Отсутствие эффективного государственного контроля способствует коррупции и злоупотреблениям", — указано в петиции.

Авторы петиции указали основные, по их мнению, проблемы в работе ЧСИ: отсутствие должного контроля за деятельностью, нечеткость процедур и механизмов контроля, конфликт интересов и коммерциализация, а также недостаточные меры защиты должников.

В петиции предлагают ликвидировать ЧСИ, а их функции "передать исключительно государственным органам, находящимся под строгим контролем и не имеющим коммерческого интереса".

Кроме того, предлагается разработать систему эффективного государственного надзора за исполнением судебных решений, а также включить в законодательство положения, гарантирующие защиту прав должников от неправомерных действий исполнителей.

Также авторы предлагают вернуть должникам "единственное жилье, право на вождение, минимальные доходы, выезд из страны и социальные выплаты".

На прошлой неделе мы писали, что текущие ставки оплаты работы частных судебных исполнителей зависят от размера взыскиваемого долга. Например, в некоторых случаях стоимость услуги ЧСИ составляет 25% от суммы долга. Однако в будущем расходы некоторых должников могут заметно снизиться. Дело в том, что Министерство юстиции РК предложило снизить ставки.

А в июле текущего года в Министерстве юстиции предложили контролировать деятельность частных судебных исполнителей посредством информационной системы.

В сентябре сообщалось, что в Алматы привлекли к ответственности 50 частных судебных исполнителей, которые не принимали меры в отношении более 1000 должников.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" говорится, что частный судебный исполнитель — гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов.