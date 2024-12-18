"Превышают свои полномочия": в Казахстане запустили петицию о запрете частных судебных исполнителей
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В Казахстане предложили запретить работу частных судебных исполнителей. Петиция с таким предложением была опубликована на сайте E-Petition.kz, передает NUR.KZ.
На сайте опубликована петиция с предложением о запрете института частных судебных исполнителей в Казахстане. Автором петиция указан "Мужской альянс Казахстана", а получателем — Министерство юстиции РК.
Авторы петиции "ставят под сомнение беспристрастность ЧСИ".
"Коммерческий интерес ЧСИ подрывает основы правосудия. ЧСИ нацелены на извлечение прибыли, что часто приводит к нарушению прав наиболее уязвимых граждан, включая пенсионеров, инвалидов и малоимущих.
Частные судебные исполнители нередко превышают свои полномочия, что ведет к несправедливым изъятиям имущества и нарушению прав человека. Отсутствие эффективного государственного контроля способствует коррупции и злоупотреблениям", — указано в петиции.
Авторы петиции указали основные, по их мнению, проблемы в работе ЧСИ: отсутствие должного контроля за деятельностью, нечеткость процедур и механизмов контроля, конфликт интересов и коммерциализация, а также недостаточные меры защиты должников.
В петиции предлагают ликвидировать ЧСИ, а их функции "передать исключительно государственным органам, находящимся под строгим контролем и не имеющим коммерческого интереса".
Кроме того, предлагается разработать систему эффективного государственного надзора за исполнением судебных решений, а также включить в законодательство положения, гарантирующие защиту прав должников от неправомерных действий исполнителей.
Также авторы предлагают вернуть должникам "единственное жилье, право на вождение, минимальные доходы, выезд из страны и социальные выплаты".
На прошлой неделе мы писали, что текущие ставки оплаты работы частных судебных исполнителей зависят от размера взыскиваемого долга. Например, в некоторых случаях стоимость услуги ЧСИ составляет 25% от суммы долга. Однако в будущем расходы некоторых должников могут заметно снизиться. Дело в том, что Министерство юстиции РК предложило снизить ставки.
А в июле текущего года в Министерстве юстиции предложили контролировать деятельность частных судебных исполнителей посредством информационной системы.
В сентябре сообщалось, что в Алматы привлекли к ответственности 50 частных судебных исполнителей, которые не принимали меры в отношении более 1000 должников.
Добавим, что на сайте "Электронного правительства" говорится, что частный судебный исполнитель — гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201772-prevyshayut-svoi-polnomochiya-v-kazahstane-zapustili-peticiyu-o-zaprete-chastnyh-sudebnyh-ispolniteley/