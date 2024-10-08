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Как должники по алиментам и штрафам могут не оплачивать услуги ЧСИ в Казахстане

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Купюры и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как должники по алиментам могут не платить за услуги ЧСИ, рассказали представители Департамента юстиции Алматы во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

В Департаменте отметили, что с начала года было составлено 168 протоколов об административных правонарушениях в отношении должников по алиментам. Кроме того, было направлено 58 представлений на привлечение должников к уголовной ответственности, 20 из них были зарегистрированы в ЕРДР, а 38 вернулись из-за отсутствия оснований. Судом был вынесен приговор в отношении четырех должников по алиментам.

Тем временем в Казахстане стартовала программа "Упрощенное производство", благодаря которой должники могут оплатить на упрощенной основе небольшие штрафы и задолженности по налогам и платежам.

Так, штрафы до 20 МРП (73 840 тенге) будут взыскиваться с помощью Государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства (ГАИСИП).

Процедура будет осуществляться следующим образом:

  1. Из Единого реестра административных производств исполнительный документ направляется в ГАИСИП.
  2. Должнику на телефон отправляется уведомление о возбуждении упрощенного производства, которое включает ссылку для скачивания постановления.
  3. Должник должен подтвердить согласие на упрощенную процедуру. Если он нажимает "не согласен", дело передается частному судебному исполнителю.
  4. Должник обязан погасить задолженность в течение 30 календарных дней с момента возбуждения производства.
  5. После получения оплаты от должника упрощенное производство прекращается с отметкой в Едином реестре административных производств.

Важно отметить, что при использовании упрощенного производства должник не оплачивает услуги частного судебного исполнителя, сообщили в Департаменте.

Однако если должник не погасил задолженность в течение 30 дней, в ГАИСИП формируется постановление об отмене постановления о возбуждении упрощенного производства и исполнительный документ передается на автоматическое распределение судебным исполнителям.

Также должник вправе отказаться от упрощенной процедуры, ответив на полученное от АИС ОИП сообщение. В этом случае исполнительный лист также будет передан ЧСИ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171424-kak-dolzhniki-po-alimentam-i-shtrafam-mogut-ne-oplachivat-uslugi-chsi-v-kazahstane/

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