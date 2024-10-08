Как должники по алиментам и штрафам могут не оплачивать услуги ЧСИ в Казахстане

Как должники по алиментам могут не платить за услуги ЧСИ, рассказали представители Департамента юстиции Алматы во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

В Департаменте отметили, что с начала года было составлено 168 протоколов об административных правонарушениях в отношении должников по алиментам. Кроме того, было направлено 58 представлений на привлечение должников к уголовной ответственности, 20 из них были зарегистрированы в ЕРДР, а 38 вернулись из-за отсутствия оснований. Судом был вынесен приговор в отношении четырех должников по алиментам.

Тем временем в Казахстане стартовала программа "Упрощенное производство", благодаря которой должники могут оплатить на упрощенной основе небольшие штрафы и задолженности по налогам и платежам.

Так, штрафы до 20 МРП (73 840 тенге) будут взыскиваться с помощью Государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства (ГАИСИП).

Процедура будет осуществляться следующим образом:

Из Единого реестра административных производств исполнительный документ направляется в ГАИСИП. Должнику на телефон отправляется уведомление о возбуждении упрощенного производства, которое включает ссылку для скачивания постановления. Должник должен подтвердить согласие на упрощенную процедуру. Если он нажимает "не согласен", дело передается частному судебному исполнителю. Должник обязан погасить задолженность в течение 30 календарных дней с момента возбуждения производства. После получения оплаты от должника упрощенное производство прекращается с отметкой в Едином реестре административных производств.

Важно отметить, что при использовании упрощенного производства должник не оплачивает услуги частного судебного исполнителя, сообщили в Департаменте.

Однако если должник не погасил задолженность в течение 30 дней, в ГАИСИП формируется постановление об отмене постановления о возбуждении упрощенного производства и исполнительный документ передается на автоматическое распределение судебным исполнителям.

Также должник вправе отказаться от упрощенной процедуры, ответив на полученное от АИС ОИП сообщение. В этом случае исполнительный лист также будет передан ЧСИ.