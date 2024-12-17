Тенге может закончить 2024 год двузначным снижением, считают эксперты

По итогам 2023 года тенге укрепился на 1,7%, однако текущий год для национальной валюты может закончиться падением более чем на 10%. С прогнозами экспертов ознакомились журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По прогнозам Ассоциации финансистов Казахстана, тенге может закончить 2024 год падением более чем на 10% из-за превышения спроса на инвалюту над предложением.

Эксперты ожидают, что в 2025 году курс доллара может вырасти до 545,2 тенге, а основным риском для экономики Казахстана считают возможное снижение цен на нефть.

Прогнозируется, что инфляция в декабре 2025 года составит 9,5%, а базовая ставка Нацбанка останется на уровне 14,25% из-за высоких проинфляционных рисков.

Конец 2024 года для казахстанской валюты сложился непростым. Тенге заметно ослаб, а его курс к доллару превысил 500 тенге.

Как передает Ассоциация финансистов Казахстана, нацвалюта вполне может закончить текущий год падением свыше 10% за счет превышения спроса на инвалюту над ее предложением. Это притом, что прошлый год для тенге закончился укреплением на 1,7%.

Впрочем, 2025 год также может оказаться непростым. По мнению экспертов, для Казахстана самый значительный риск будет лежать в плоскости снижения цен на нефть. Это в свою очередь повлияет на все важные макроэкономические показатели, в том числе на рост экономики, поступления в бюджет и Нацфонд, а также на курс тенге и инфляцию.

Так, ожидается, что в 2025 году курс доллара может вырасти до 545,2 тенге. Помимо дешевой нефти, на тенге будут давить замедление экономического роста в соседних странах, растущий импорт и сложная геополитическая ситуация в регионе. Напомним, ранее один из экспертов высказывал мнение о возможном росте курса доллара до 1 000 тенге.

Касательно инфляции вполне возможно, что по итогам декабря она установится в районе 8,7%. Впрочем, эксперты считают, что в следующие 12 месяцев целевого показателя в 5% достичь, скорее всего, не получится. Ожидается, что инфляция в декабре 2025 года составит 9,5%.

Высокие проинфляционные риски в экономике в свою очередь могут помешать Нацбанку продолжить смягчение денежно-кредитных условий. Другими словами, высокие темпы роста цен не позволят снизить базовую ставку. Ожидается, что через год она установится в районе 14,25%, то есть на том же уровне, что была до 29 ноября 2024 года.

Впрочем, важно понимать, что эти прогнозы нельзя использовать в качестве руководства для инвестиционной деятельности. Информация отражает субъективное мнение активных участников рынка, и ее главная задача – рассказать казахстанцам о происходящих экономических процессах.