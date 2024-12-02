В Казахстане могут подорожать квартиры из-за ослабления тенге, заявили в Миннацэкономики

На брифинге в правительстве главу Миннацэкономики спросили, вырастут ли цены на жилье в Казахстане из-за ослабления тенге и роста курса доллара, передает корреспондент NUR.KZ.

"По рынку жилья: все, что "внешняя коробка", как строители выражаются, это касается строительных материалов - цемент, арматура, это все мы обеспечиваем себе сами.

У нас проблема с внутренней отделкой - здесь тоже принимаются меры, мы поручили Министерству промышленности и строительства разработать специальную программу по развитию строительной отрасли именно по отделочным материалам в Казахстане, чтобы быстрее уйти от импортозависимости.

На рынке жилья, возможно, будет изменение цен из-за того, что будет расти цена на импортируемые стройматериалы - этого не исключаем.

Но в то же время хочу сказать, что мы контролируем вопросы социального жилья - все, что касается продуктов "Отбасы банка", продуктов социальной аренды, кредитного так называемого жилья, которое финансирует Казахстанская жилищная компания, мы там можем регулировать предельные цены на 1 квадратный метр. Поэтому здесь, я думаю, ситуация будет под контролем", - заявил министр нацэкономики Нурлан Байбазаров.

Он добавил, что цены на недвижимость в Казахстане в итоге определит сам рынок.

"Что касается рыночного жилья, разных категорий - бизнес-жилья, элитного или люкс-класса, то там уже, думаю, рынок будет сам определять, то есть, если будет спрос по такой цене - стройкомпании будут продавать.

Если нет, то, я думаю, наши строительные компании за эти годы научились маркетингу, умеют продавать, предлагают тоже разные схемы. Я думаю, продавец и клиент, как говорится, найдут друг друга. Здесь вопрос будет чисто в зависимости от покупательской способности той или иной категории населения", - добавил глава МНЭ.

Напомним, в конце ноября мы писали, что средняя стоимость квартир в Казахстане варьируется от 13 млн до 25 млн тенге в зависимости от количества комнат. Хотя в некоторых городах цены могут быть в разы выше.

При этом сообщалось, что в стране может подорожать жилье и на первичном, и на вторичном рынках. Основной причиной называли отмену льготы на уплату НДС при продаже новых квартир.

Добавим, также сегодня глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что правительство Казахстана примет все меры, чтобы снизить "негативное влияние" из-за падения курса тенге.

Он назвал три ключевые причины, которые вызвали ослабление тенге. Среди факторов - глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы, снижение мировых цен на нефть и ослабление рубля.

Министр заверил, что ожидать дефолта нет причин. "Финансы стабильны, резервы государства есть, поэтому здесь не приходится говорить ни о каком дефолте", - заявил глава МНЭ.

Напомним, по состоянию на 14:57 сегодня, 2 декабря, доллары в казахстанских обменниках продавались уже по 533 тенге в Алматы и 536 тенге в Астане. При этом по состоянию на 13:42, максимальная стоимость американской валюты составляла 530 тенге.