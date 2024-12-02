Зарплаты некоторых казахстанцев увеличат с 2025 года

На брифинге в правительстве глава МНЭ заявил о повышении зарплат для работников некоторых организаций в Казахстане с 2025-го года, передает корреспондент NUR.KZ.

"По поддержке обучающихся. Кроме того, с 1 сентября 2024 года повышен размер стипендий: по программе бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам - на 15%.

Должностные оклады работников научных организаций увеличены также на 18%, с января 2025 года – на 17%", - заявил глава МНЭ Нурлан Байбазаров.

Напомним, мы писали, что в Казахстане повысили стипендии для студентов колледжей и вузов с 1 сентября.

Также сообщалось, что зарплаты преподавателей вузов в Казахстане в среднем повысили до 400 тыс. тенге в зависимости от учебного заведения. Теперь будут увеличены и доплаты за их достижения.

Добавим, также сегодня глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что правительство Казахстана примет все меры, чтобы снизить "негативное влияние" из-за падения курса тенге.

Он назвал три ключевые причины, которые вызвали ослабление тенге. Среди факторов - глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы, снижение мировых цен на нефть и ослабление рубля.

Министр заверил, что ожидать дефолта нет причин. "Финансы стабильны, резервы государства есть, поэтому здесь не приходится говорить ни о каком дефолте", - заявил глава МНЭ.

Напомним, по состоянию на 14:57 сегодня, 2 декабря, доллары в казахстанских обменниках продавались уже по 533 тенге в Алматы и 536 тенге в Астане. При этом по состоянию на 13:42, максимальная стоимость американской валюты составляла 530 тенге.