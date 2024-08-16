Как повысят зарплаты преподавателей вузов в Казахстане

Зарплаты преподавателей вузов в Казахстане в среднем повысили до 400 тыс. тенге в зависимости от учебного заведения. Теперь будут увеличены и доплаты за их достижения. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Во втором квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в сфере образования Казахстана достигла 346 635 тенге. В зависимости от специализации и региона показатель может сильно меняться. Например, у педагогов высшего образования она в среднем по стране составляет 393 041 тенге.

Между тем зарплаты работников образования по-прежнему отстают от среднереспубликанских показателей, и это притом, что последние несколько лет они планово растут. Однако важно подчеркнуть, что повышение зарплат в сфере будет продолжаться.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, в рамках Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы оклады работников научных организаций были увеличены на 18% в первый год. В 2024 году прирост также составил 18%, а с января 2025 года планируется увеличить их еще на 17%.

При этом заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов повышена с 160,7 тыс. до 350 тыс. тенге, а в национальных вузах – с 228,8 тыс. до 400 тыс. тенге.

Также будет увеличены доплаты к заработной плате педагогов за различные достижения и научные степени:

за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) – 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году);

за наличие степени доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) – 42 МРП (155 064 тенге);

за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора – 50 МРП (184 600 тенге).

Важно подчеркнуть, что такие же дополнительные выплаты предоставляются научным работникам, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью на своём основном месте работы. При этом молодые ученые в возрасте до 40 лет могут получить стипендии из средств, полученных от инвестиционного дохода эндаумент-фонда организаций высшего и (или) послевузовского образования.

Напомним, размер средней номинальной заработной платы в Казахстане во втором квартале текущего года впервые превысил 400 тыс. тенге. Подробности о том, где самые высокие оклады, вы можете прочитать здесь.