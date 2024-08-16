Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как повысят зарплаты преподавателей вузов в Казахстане

Опубликовано:

Профессор читает лекцию студентам
Профессор и студенты. Иллюстративное фото: Sean De Burca/Getty Images

Зарплаты преподавателей вузов в Казахстане в среднем повысили до 400 тыс. тенге в зависимости от учебного заведения. Теперь будут увеличены и доплаты за их достижения. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Во втором квартале 2024 года средняя номинальная зарплата в сфере образования Казахстана достигла 346 635 тенге. В зависимости от специализации и региона показатель может сильно меняться. Например, у педагогов высшего образования она в среднем по стране составляет 393 041 тенге.

Между тем зарплаты работников образования по-прежнему отстают от среднереспубликанских показателей, и это притом, что последние несколько лет они планово растут. Однако важно подчеркнуть, что повышение зарплат в сфере будет продолжаться.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, в рамках Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы оклады работников научных организаций были увеличены на 18% в первый год. В 2024 году прирост также составил 18%, а с января 2025 года планируется увеличить их еще на 17%.

При этом заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов повышена с 160,7 тыс. до 350 тыс. тенге, а в национальных вузах – с 228,8 тыс. до 400 тыс. тенге.

Также будет увеличены доплаты к заработной плате педагогов за различные достижения и научные степени:

  • за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) – 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году);
  • за наличие степени доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) – 42 МРП (155 064 тенге);
  • за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора – 50 МРП (184 600 тенге).

Важно подчеркнуть, что такие же дополнительные выплаты предоставляются научным работникам, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью на своём основном месте работы. При этом молодые ученые в возрасте до 40 лет могут получить стипендии из средств, полученных от инвестиционного дохода эндаумент-фонда организаций высшего и (или) послевузовского образования.

Напомним, размер средней номинальной заработной платы в Казахстане во втором квартале текущего года впервые превысил 400 тыс. тенге. Подробности о том, где самые высокие оклады, вы можете прочитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2149608-kak-budut-povyshat-zarplaty-pedagogov-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie